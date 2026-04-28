Iványi Gábor: Nem hiányzik az élettörténetemből, hogy köztársasági elnök legyek

Szajki Bálint / 24.hu
2026. 04. 28. 07:30
Meghat az emberek bizalma, de nem hiányzik, hogy én egy ilyen pozícióba legyek

– mondta Iványi Gábor, a a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség vezető lelkésze a Neshama TV-nek adott interjújában.

Ahogy arról a 24.hu-n korábban beszámoltunk, amennyiben Sulyok Tamás köztársasági elnök távozik hivatalából, lehetséges utódként Iványi Gábor jelölése is felvetődött. A lapunknak nyilatkozó lelkész korábban úgy fogalmazott: „ha komoly felkérést kapnék, akkor tisztelettel és alázattal elfogadnám”.

Iványi az április 25-én megjelent interjúban viszont már azt mondta, nem ambicionálja az államfői pozíciót. Úgy fogalmazott:

nem hiányzik az élettörténetemből, hogy ez megtörténjék.

Hozzátette: meggyőződése, hogy „a mostani fordulat gazdái” nem egy olyan emberben gondolkodnak, mint ő. Szerinte a Tiszának már megvan a jelöltje a pozícióra, amit az Országgyűlés kétharmada választ majd meg.

Az ellenállás szimbóluma

Iványi Gábor az elmúlt másfél évtizedben az Orbán-rendszerrel szembeni ellenállás ikonikus alakjává vált. Szociális és oktatási intézményrendszere, amelyet negyven év szívós munkájával épített fel, a sorozatos kormányzati támadások ellenére túlélte az Orbán-korszakot. Miközben az idős lelkészt hatóság elleni erőszak miatt börtönbüntetéssel fenyegetik, 2022 után újra előkerült, hogy akár államfő is lehetne belőle.

