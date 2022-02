Pattanásig feszült a hangulat az Oltalom Karitatív Egyesület központjánál

Szolidaritási akciót hirdetett hétfő délután három órára a Párbeszéd Magyarországért Iványi Gábor, a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség vezető lelkésze, az Oltalom Karitatív Egyesület elnöke mellett. Hétfő reggel a Népszava írta meg elsőként, hogy reggel nagy erőkkel szállta meg a Nemzeti Adó és Vámhivatal (NAV) a hajléktalanokat segítő Oltalom Karitatív Egyesület irodáit.

A Mérce a Facebookon lentről közvetíette élőben a történéseket.

Szabó Tímea pedig, akit beengedtek az épületbe, az emeletről élőzött.

Délután Iványi Gábor azt mondta, a NAV-osok nem mutatták meg, milyen felhatalmazás alapján mentek ki az irodáiban kutakodni, ezért ragaszkodott hozzá, hogy a NAV tisztviselői a sajtó jelenlétében végezzék a munkájukat. Iványi azt mondta, iratokat nem őriznek ott, ahova a NAV tisztviselői behatoltak, hanem a Wesley János Főiskola kampusztán van egy szoba, ahol az iratokat meg lehet tekinteni.

Iványi délután három óra körül azt mondta, hogy a NAV-osok tájékoztatása szerint a Wesley János Főiskolával és az Oltalom Karitatív Egyesületttel kapcsolatban merült fel adócsalás gyanúja, ebben az ügyben nyomoznak ismeretlen tettes ellen. A vezető lelkész úgy fogalmazott, betörték az irodája ajtaját, kicserélték a zárat. A NAV-os akcióról azt mondta:

Sajnos többekben felmerült, lehet, hogy azt fogják megtalálni, amit ők maguk tettek oda,

de mint mondta, ilyen messzire ő nem merészkedne. Iványi úgy fogalmazott, szerinte

cirkuszt rendeznek választási kampány idején.

Arra a kérdésre, hogy a jelenlegi kiállásával politizál-e, azt mondta, nem, csak hangosan gondolkodik.

Iványi Gábor a beszéde után újságírókkal együtt megpróbált bemenni a telephelyre, de a NAV sárga mellényes tisztviselői útjukat állták. Néhány perccel később kinyílt az ajtó, és Iványi újra megpróbált bejutni, de továbbra is útját állták. A vezető lelkész kérte a NAV tisztviselőjét, hogy ne akadályozza a bejutását a saját munkahelyére. Mint mondta, ő itt rektor és az egyház elnöke is. Pár perccel később újságírók és fotóriporterek az ablakon keresztül másztak be a Dankó utcai épületbe.

Egy egyház elleni üldözés, ami itt zajlik.

– kommentálta az eseményeket eközben Iványi Gábor.

Az épületben kisebb lökdösődés alakult ki, a NAV tisztviselői többször erőteljesen felszólították az újságírókat, hogy távozzanak a „bűnügyi helyszínről”. A NAV-osok arról panaszkodtak, hogy az újságírók akadályozzák a munkájukat, az újságírók ugyanezt állították, mondván, hogy őket Iványi engedte el. Az újságírók nem tágítottak. Egyikük megkérdezte, valami olyasmit keresnek-e, amit reggel kilenc óta nem találtak meg.

A NAV nevében a sajtószolgálat ad tájékoztatást

– mondta egy NAV-tisztviselő.

Közben Iványi Gábor is bejutott az épületbe, ő tájékoztatást kért arról, ki az a bűnügyi eljárás alá vont személy, aki az épületben van, de azt a választ kapta, hogy a sajtót nem tájékoztatják. Az épületben több országgyűlési képviselő, közöttük a párbeszédes Szabó Tímea is jelen volt, ők is tájékoztatást kértek, de a NAV-osok azt mondták, a sajtó képviselőinek jelenlétében nem adhatnak tájékoztatást.

A NAV tisztviselője végül azt mondta, hogy költségvetési csalás gyanújával folytatnak házkutatást határozat alapján.

Az öcsémet eljárás alá vonták, túszul ejtették, ő az eljárás alá vont személy

– mondta Iványi Gábor.

A NAV-osok közben azt mondták, a házkutatást elrendelő határozatot annak mutatják be, aki Iványitól kapott ügyvédi meghatalmazást mutat fel, ezért keresni kezdtek egy ügyvédet a jelenlévők között.

Szél Bernadett független országgyűlési képviselő szerint olyan emberrel szemben folytatnak eljárást, aki az életét az elesettek megsegítésére tette fel.

Nem tágítunk ebből a helyzetből, teljesen törvénytelen az, amit a NAV csinál

– fogalmazott.

Az épületen belül később újabb lökdösődés alakult ki, egy szobába próbáltak bejutni az épületben jelenlévők, és közben egy ablaküveg is betört, a NAV-osok azonban még Iványi Gábor útját is elállták. Valamivel négy óra után megérkezett a helyszínre a rendőrség is. A tömeg fizikai nyomással próbálta meg átjuttatni Iványi Gábort a mellényt viselő NAV-osok sorfalán egy lépcsőfordulóban. Az épületben, mint kiderült, négy képviselőnő volt jelen, ebből egy EP-képviselő. Őket a rendőrség intézkedése nyomán végül Iványival együtt felengedték a lépcsőn.

Veled vagyunk, Gábor!

– skandálták a szolidaritási akciónak az épületben tartózkodó résztvevői. Mások azt skandálták: „Völner Pálhoz, Völner Pálhoz!”, utalva arra, hogy szerintük hol lenne szükség hasonló házkutatási akcióra. Valaki az a részvevők közöl azt mondta, egy eredménye már van a „zaklatásnak”:

Iványi Gábor rosszul lett.

Hozzátették ugyanakkor, hogy nincs nagy gond, volt a közelben egy nővér, aki ellátta.

A rendőrség valamivel később felszólította a sajtót, hogy ne akadályozzák az eljáró hatóság munkáját, és távozzanak a helyszínről.

Mindeközben a NAV közleményt adott ki. Ebben azt írták,

a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Központi Nyomozó Főosztály 2020. január 20. napján nyomozást rendelt el különösen nagy vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás bűntett elkövetésének gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen egy, az adóigazgatási szakterülettől érkező bűnügyi tájékoztatás alapján.

Hozzátették, a büntetőeljárás során okirati bizonyítási eszközök felkutatása és lefoglalása vált szükségessé, ezért a NAV nyomozói kutatást tartanak a nyomozás során beazonosított irattárolási helyeken, azaz a 1086 Budapest, Dankó utca 9., Dankó utca 11. és Dankó utca 15. szám alatti helyiségekben.

Mivel a nyomozás jelenleg is folyamatban van, a NAV a büntetőeljárásról nem hozhat nyilvánosságra egyéb részleteket, közölték. Hat órakor Iványi Gábor várhatóan elmondja, hogy milyen ügyben vizsgálódik a NAV a telephelyén.