Korrupció miatt vettek őrizetbe egy volt országgyűlési képviselőt

Korrupció miatt hétfőn őrizetbe vettek egy volt országgyűlési képviselőt – közölte az ügyészség honlapja.

Mint írták, a Központi Nyomozó Főügyészség fiktív foglalkoztatás miatt folytatott nyomozásában újabb gyanúsítottat hallgatott ki: egy volt országgyűlési képviselő lakóhelyén végzett kutatást és lefoglalást, majd a helyszíni eljárási cselekményeket követően gyanúsítottként hallgatta ki a politikust.

A Telex úgy tudja, Bóna Zoltánról van szó, aki 2026-ig fideszes képviselő volt, valamint a helyi szintű és hazai forrásból megvalósuló településfejlesztési programok összehangolásáért és népszerűsítéséért felelős miniszteri biztossá is kinevezték.

Bár a szövegből közvetlenül nem derül ki, de a közleményhez csatolt hivatkozás alapján Halásztelek fideszes polgármesterének ügyéről van szó: a gyanúsítás lényege szerint Nagy Barnabás közreműködött abban, hogy a hozzátartozóját tényleges munkavégzés szándéka nélkül munkatársként foglalkoztassák az Országgyűlés Hivatalánál.

A volt képviselőnek még pénzt is visszaosztottak

Az ügy ismertetéséből kiderül, hogy 2014. május 6-a és 2026. május 9-e között országgyűlési képviselő gyanúsított (ez a leírás ráillik Bónára) az Országgyűlésről szóló törvény alapján jogosult volt arra, hogy választókerületi munkáját az Országgyűlés Hivatala által fizetett munkatársak segítsék.

A megalapozott gyanú szerint ezt kihasználva, a gyanúsított megállapodott egy 2024-ben megválasztott polgármesterrel – Nagy Bálinttal – abban, hogy annak hozzátartozóját (Nagy édesanyját) egy országgyűlési frakció érdemi munkavégzés szándéka nélkül foglalkoztassa személyi titkáraként. A megállapodás része volt az is, hogy a kifizetendő munkabérből visszaosztás történik a politikus részére. A 2024. szeptember 12-én megtévesztéssel megkötött, valótlan tartalmú munkaszerződés felhasználásával az Országgyűlés Hivatalát összesen 14.301.250 forint kár érte.

A tényleges munkát nem végző személy, a neki jogellenesen biztosított munkabér nagy részét rokonának adta, aki abból a foglalkoztatás hosszabb időn át történő alaptalan fenntartásáért többszázezer forintos ellenszolgáltatást nyújtott a volt képviselőnek. A fiktív munkaviszony 2026. április 22-én azonnali hatállyal megszűnt.

A fenti cselekmény hivatali helyzettel visszaélve, üzletszerűen elkövetett hivatali vesztegetés elfogadásának, valamint, üzletszerűen elkövetett, jelentős kárt okozó csalás bűntettének és hamis magánokirat felhasználása vétségének minősül.

A képviselőt mással is gyanúsítják

Az ügyészség elrendelte a volt országgyűlési képviselő őrizetét, akit a fentieken túlmenően egy további korrupciós bűncselekmény elkövetésével is meggyanúsított – tette hozzá a közlemény.

Az ügyben korábban két személy gyanúsítotti kihallgatása történt meg, a polgármester bűnügyi felügyeletben van, míg a másik gyanúsított szabadlábon védekezik. Ahogy arról korábban beszámoltunk, Nagy négy hónapig nem hagyhatja el a lakhelyét, nem léphet kapcsolatba azokkal a személyekkel, akiket a büntetőeljárásban tanúként hallgattak ki.