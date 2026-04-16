Nyomoz az ügyészség egy Pest vármegyei polgármestert érintően

Összehangolt nyomozási cselekményeket hajt végre a Központi Nyomozó Főügyészség csütörtökön Pest Vármegyében. A Központi Nyomozó Főügyészség közleménye szerint tavaly decemberben indult büntetőeljárás az ügyben, és több helyszínen zajlanak jelenleg az eljárási cselekmények.

A nyomozó főügyészség által szervezett összehangolt akcióban közel 20 hivatalos személy vesz részt. Az ügyészség felkérésére a Készenléti Rendőrség állománya is közreműködik benne.

Hozzátették, részletesebb tájékoztatást az elsődleges nyomozati cselekmények elvégzését követően, várhatóan ma délután adnak.