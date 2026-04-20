Kiengedték Halásztelek fideszes polgármesterét, de négy hónapig nem hagyhatja el a települést

Nem került letartóztatásba, de négy hónapig nem hagyhatja el Halásztelek területét Nagy Barnabás fideszes polgármester, akit múlt héten vettek őrizetbe, miután kiderült, hogy 70 éves édesanyjának intézett kamuállást a Fidesz-frakcióban – írta meg a Telex.

A Fővárosi Törvényszék tájékoztatása szerint ez alatt az időszak alatt nem léphet kapcsolatba azokkal a személyekkel, akiket a büntetőeljárásban tanúként hallgattak ki. A Fővárosi Törvényszék április 18-án rendelte el Nagy bűnügyi felügyeletét és a távoltartást. „A bíróság ennél szigorúbb döntést nem hozhatott, mivel a Központi Nyomozó Főügyészség a bűnügyi felügyeletet és a távoltartást indítványozta” – mondta Szabó József szóvivő.

Nagy szombaton visszatérhetett Halásztelekre, és továbbra is elláthatja polgármesteri teendőit.

Lapunk csütörtökön írta meg, hogy őrizetbe vették Nagy Barnabást.

Később a Fidesz-frakció is elismerte, hogy a polgármester rokona Bóna Zoltán fideszes országgyűlési képviselői munkáját segítő titkár.

A Központi Nyomozó Főügyészség gyanúja szerint az Országgyűlés Hivatala még 2024 októberében kötött szerződést a hetvenéves nyugdíjassal, aki munkabér, valamint egyéb ellátás címén összesen 13,3 millió forintot vett át jogosulatlanul, amelyet részben visszaosztott. Mivel azonban az Országgyűlés Hivatala nem a szerződő, csupán a kifizető fél volt, „így a vagyon elleni bűncselekmény sértettjének minősül”.