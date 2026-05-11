vidéki prókátorfülöp botond
Belföld

Felfedte kilétét a Vidéki prókátor

Fülöp Botond ügyvéd, Rechtsanwalt / Facebook
admin Farkas György
2026. 05. 11. 12:14
Fülöp Botond ügyvéd, Rechtsanwalt / Facebook

A kegyelmi botrányt kirobbantó Vidéki prókátor  úgy érezte eljött az ideje a bemutatkozásnak.

Soha nem vágytam az ismertségre, most sem igazán vágyom rá. Szeretem a céltudatosan felépített nyugodt, békés életemet. Ugyanakkor a kezdetektől feszélyez és idegesít ez a »bujkálás«, mert nem tartom komoly emberhez méltónak és mert szeretném a saját nevemmel közzétenni a gondolataimat.

Így kezdte írását közösségi oldalán. Jelezte: azért most fedi fel a kilétét, mert hivatalba lép a Tisza-kormány, és azt reméli, hogy

jó irányt vesznek közös dolgaink, elcsitulnak a viharok, lenyugszik a közélet, véget ér a lélekmérgezés és egy normális, önmagával békében élő országra jellemző idők jönnek, melyben újra élvezetet okoz részt venni a közéletben.

Végre megszűnünk elmegyógyintézetnek lenni – ahogy Krasznahorkai László jellemezte teljes joggal az orbáni Magyarországot – és reményeim szerint az ország sokkal inkább egy nyugodt, békés ligethez válik majd hasonlóvá.

Azt kívánja, a magyarság hosszú távra vegye a kezébe a sorsát és ezúttal éljen a tartós fejlődés és a felemelkedés általa kivívott lehetőségével. Készített egy honlapot, közkinccsé tette folyamatosan gyarapított idézetgyűjteményét, írásait, ügyvédi honlapját, rövid önéletrajzával. Fülöp Botond közölte: nyilvános ügyvédi elérhetőségei szigorúan a munkájának vannak fenntartva, a közéleti szerepét teljesen elkülöníti. Azt kérte: ezt mindenki tartsa tiszteletben, ügyvédi elérhetőségei a nyugodt munkavégzés érdekében hagyja meg ügyfeleinek és  potenciális ügyfeleinek. A válasz reményével kizárólag csak a lenti honlapon és az ezen az oldalon is megtalálható e-mail címen lehet kapcsolatba lépni vele, mint „vidéki prókátorral”.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Ruszin-Szendi Romulusz: Nem küldünk katonát az orosz–ukrán háborúba, és nem állítjuk vissza a sorkatonaságot
Bemutatta első államtitkárát Vitézy Dávid
Tanács Zoltán úgy képzeli el az ügyintézést, mintha a Revolutot, a Bookingot vagy a Boltot használnánk
Az ő zenéjére perdült táncra Hegedűs Zsolt: Jalja közös képet posztolt a Tisza politikusával
„Ha valahol diktatúra van, akkor a Fideszen belül” – állítja a Pócs Jánosra kiakadó párttárs
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik