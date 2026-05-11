Felfedte kilétét a Vidéki prókátor

A kegyelmi botrányt kirobbantó Vidéki prókátor úgy érezte eljött az ideje a bemutatkozásnak.

Soha nem vágytam az ismertségre, most sem igazán vágyom rá. Szeretem a céltudatosan felépített nyugodt, békés életemet. Ugyanakkor a kezdetektől feszélyez és idegesít ez a »bujkálás«, mert nem tartom komoly emberhez méltónak és mert szeretném a saját nevemmel közzétenni a gondolataimat.

Így kezdte írását közösségi oldalán. Jelezte: azért most fedi fel a kilétét, mert hivatalba lép a Tisza-kormány, és azt reméli, hogy

jó irányt vesznek közös dolgaink, elcsitulnak a viharok, lenyugszik a közélet, véget ér a lélekmérgezés és egy normális, önmagával békében élő országra jellemző idők jönnek, melyben újra élvezetet okoz részt venni a közéletben. Végre megszűnünk elmegyógyintézetnek lenni – ahogy Krasznahorkai László jellemezte teljes joggal az orbáni Magyarországot – és reményeim szerint az ország sokkal inkább egy nyugodt, békés ligethez válik majd hasonlóvá.

Azt kívánja, a magyarság hosszú távra vegye a kezébe a sorsát és ezúttal éljen a tartós fejlődés és a felemelkedés általa kivívott lehetőségével. Készített egy honlapot, közkinccsé tette folyamatosan gyarapított idézetgyűjteményét, írásait, ügyvédi honlapját, rövid önéletrajzával. Fülöp Botond közölte: nyilvános ügyvédi elérhetőségei szigorúan a munkájának vannak fenntartva, a közéleti szerepét teljesen elkülöníti. Azt kérte: ezt mindenki tartsa tiszteletben, ügyvédi elérhetőségei a nyugodt munkavégzés érdekében hagyja meg ügyfeleinek és potenciális ügyfeleinek. A válasz reményével kizárólag csak a lenti honlapon és az ezen az oldalon is megtalálható e-mail címen lehet kapcsolatba lépni vele, mint „vidéki prókátorral”.