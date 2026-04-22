Vidéki prókátor: Sulyoknak mennie kell

A Vidéki prókátor közösségi oldalán magyarázta el a választási kudarc után a jogállamiságért hirtelen aggódni kezdő fideszeseknek, hogy szerinte miért kell mennie az államfőnek. A kegyelmi botrányt kirobbantó ügyvéd emlékeztetett rá, hogy – előélete ellenére – nála a Novák Katalint váltó Sulyok Tamás tiszta lappal indult államfőként. Már a megválasztásakor is felhívta a figyelmét arra, csak rajta múlik, hogy melyik utat választja: Sólyom Lászlóét vagy Áder Jánosét.

Valódi államfőként fog-e tevékenykedni, sikerül-e olyan tekintélyre és megbecsültségre szert tennie, amelynek köszönhetően az ellenzéki magyarok is elfogadják köztársasági elnöknek, vagy pedig a fékek és ellensúlyok rendszerét idejemúlt hülyeségnek tekintő orbáni hatalmi gépezet egy elemeként fog csupán működni.

A magát jobboldali-konzervatív értelmiségiként meghatározó jogász úgy véli: Sulyok Tamás döntött és

olyan mélységekbe sikerült levinnie a tekintélyét és a megbecsültségét, amilyen mélyen talán még egy köztársasági elnöké sem volt. Az orbáni maffiaállamot megdöntő magyarok millióinak a szemében minden szempontból alkalmatlan az államfői tisztség betöltésére.

A Vidéki prókátor szerint fel sem vetődne elküldése, ha az elmúlt években államfőként viselkedett volna. A jogász maga is bábnak tarthatja Sulyok Tamást, mert azt írta:

az őt kifaragó, az alkotmányos fékek és ellensúlyok rendszerének fontosságát a bukását követően hirtelen újra felfedező Dzsepettónak nem kellene előkapnia a szatyorból, hogy Pinokkióként valahogy életre keltse.

Szerinte az elmúlt két évben Sulyok Tamás emberként, magyarként és demokrataként is megmérettetett, most jött el az ideje, hogy viselje ennek következményeit. Magyar Péter szerint Orbán Viktor azzal, hogy kedden aláírta az Sulyok Tamás melletti petíciót, megerősítette, hogy a köztársasági elnök a Fidesz bábja. Jelezte: lehet aláírást gyűjteni, de 3.385.000 magyar a rendszerváltásra, a bábok távozására szavazott.