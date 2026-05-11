Több fronton is megkezdődött az azbesztszennyezés kezelése Szombathelyen

admin D. Kovács Ildikó
2026. 05. 11. 20:05
Útlezárások, pormentesítés, légtisztítók és új bejelentési rendszer – Nemény András polgármester összefoglalta, milyen konkrét lépéseket tett az önkormányzat.

Nemény András polgármester hétfői tájékoztatása szerint több fronton is megkezdődött az azbeszttel szennyezett kőtörmelék miatti vészhelyzet kezelése Szombathelyen, elsősorban az Oladi Platón. A Síp utca egy szakaszán bitumenes felületi zárás zajlik, amely ideiglenes megoldás, a végleges aszfaltozáshoz kormányzati forrást kér a város. Emellett kalcium-kloridos pormentesítést alkalmaznak mintegy 20 ezer négyzetméteren, önkéntes céges felajánlásokkal.

A legszennyezettebb területeken légtisztítók próbaüzeme indult el családi házakban, miközben az önkormányzat nemzetközi szakértőkkel – köztük osztrák és magyar Greenpeace-munkatársakkal – egyeztet az esetleges felelősség feltárásáról. A héten elindul az azbesztgyanús helyszínek lakossági bejelentési lehetősége is, amit műszeres vizsgálatok követnek majd.

Mivel további közterületekről és parkolókról is kiderült, hogy érintettek lehetnek, ezért a város közbeszerzést indít a bitumenes zárásra, párhuzamosan várva a hatósági javaslatokat. Az Oladi Platón főleg hitelből építkező 160 család számára ideiglenesen engedélyezik a nehézgépjárművek behajtását, és felkérték a Magyar Posta Zrt.-t, hogy vizsgálja meg annak lehetőségét, hogyan tudja megoldani a postai szolgálatatás mobil gépjárműből történő biztosítását a területen.

A polgármester hangsúlyozta: folyamatosak az egyeztetések az új országgyűlési képviselővel, Rápli Róberttel, és a leendő, az élő környezetért felelős miniszterrel, Gajdos Lászlóval is, aki ígéretet tett arra, hogy az azbesztmentesítés kiemelt ügy lesz, és már a héten helyszíni szemlét fog tartani. 

A probléma nem csak Szombathelyet érinti: akár 40 olyan település is lehet a Nyugat-Dunántúlon, ahova azbeszttel szennyezett kőtörmelék került az osztrák bányákból.

