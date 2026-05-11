Több fronton is megkezdődött az azbesztszennyezés kezelése Szombathelyen

Nemény András polgármester hétfői tájékoztatása szerint több fronton is megkezdődött az azbeszttel szennyezett kőtörmelék miatti vészhelyzet kezelése Szombathelyen, elsősorban az Oladi Platón. A Síp utca egy szakaszán bitumenes felületi zárás zajlik, amely ideiglenes megoldás, a végleges aszfaltozáshoz kormányzati forrást kér a város. Emellett kalcium-kloridos pormentesítést alkalmaznak mintegy 20 ezer négyzetméteren, önkéntes céges felajánlásokkal.

A legszennyezettebb területeken légtisztítók próbaüzeme indult el családi házakban, miközben az önkormányzat nemzetközi szakértőkkel – köztük osztrák és magyar Greenpeace-munkatársakkal – egyeztet az esetleges felelősség feltárásáról. A héten elindul az azbesztgyanús helyszínek lakossági bejelentési lehetősége is, amit műszeres vizsgálatok követnek majd.

Mivel további közterületekről és parkolókról is kiderült, hogy érintettek lehetnek, ezért a város közbeszerzést indít a bitumenes zárásra, párhuzamosan várva a hatósági javaslatokat. Az Oladi Platón főleg hitelből építkező 160 család számára ideiglenesen engedélyezik a nehézgépjárművek behajtását, és felkérték a Magyar Posta Zrt.-t, hogy vizsgálja meg annak lehetőségét, hogyan tudja megoldani a postai szolgálatatás mobil gépjárműből történő biztosítását a területen.

A polgármester hangsúlyozta: folyamatosak az egyeztetések az új országgyűlési képviselővel, Rápli Róberttel, és a leendő, az élő környezetért felelős miniszterrel, Gajdos Lászlóval is, aki ígéretet tett arra, hogy az azbesztmentesítés kiemelt ügy lesz, és már a héten helyszíni szemlét fog tartani.

A probléma nem csak Szombathelyet érinti: akár 40 olyan település is lehet a Nyugat-Dunántúlon, ahova azbeszttel szennyezett kőtörmelék került az osztrák bányákból.