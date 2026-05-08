Azbesztveszély Vas megyében: akár 40 település közterületei is szennyezettek lehetnek

Csak Vas megyében akár 40 településen is kerülhetett közterületekre osztrák bányákból származó, súlyosan rákkeltő, azbesztet tartalmazó kőzúzalék, amelyet utak, parkolók és egyéb felületek burkolására használtak fel – számolt be az RTL Híradója.

Azt követően, hogy Szombathelyen az egyik lakóparkban azbesztes zúzalékot találtak, egyre több településen bukkantak szennyezett területekre. Kőszegen tucatnyi, míg Őriszentpéteren legalább öt helyen találtak szennyezett zúzalékot, de Velem és Lukácsháza is érintett. A szomszédos megyék is érintettek: a Greenpeace Sopronban is kimutatott azbesztszennyezést, Zalaegerszegen pedig parkolókat és utcákat kell lefedni.

Orbán István, a megyei kormányhivatal főigazgatója elismerte: most már országos problémáról van szó, az érintett területek felmérése és a károk kezelése meghaladja a helyi hatóságok lehetőségeit, ezért központi segítséget kérnek. Elmondta azt is, hogy ellenőrzik az országba beérkező kőszállítmányokat, a tüzépeket és az építőanyag-kereskedéseket is.

A hatóságok vizsgálatokat folytatnak, de a szennyezett anyag eltávolítása vagy ártalmatlanítása rendkívül költséges lehet, ezért az érintett önkormányzatok további állami beavatkozásra számítanak.