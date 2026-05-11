Azbesztszennyezés: Gajdos László már a héten helyszíni szemlét tart

Gajdos László hétfőn az Országgyűlés szakbizottsága előtti meghallgatásán bejelentette, hogy a héten Nyugat‑Magyarországra utazik az azbesztszennyezéssel érintett térségek felmérésére – írja a Nyugat.hu.

Elmondása szerint már készült összefoglaló anyag az ügyről, amelyet Magyar Péter miniszterelnökkel is áttekintettek, és a kialakult helyzet rendezését az egyik legsürgetőbb feladatnak tartják. Gajdos az ügy kivizsgálását, az érintett lakosság védelmét és a hosszú távú megoldások kidolgozását egyaránt napirendre tűzi.

Több tucat településen lehet baj

Ahogy arról lapunk is beszámolt, súlyosan rákkeltő, azbesztet tartalmazó kőzúzalék kerülhetett utakra, parkolókba és közterületekre elsősorban Vas megyében, de a probléma mára több megyét is érint – akár 40 település is érintett lehet.

Szombathelyen egy lakóparkban azonosították először a szennyezést, majd Kőszegen, Őriszentpéteren, Velemen és Lukácsházán is hasonló anyagot találtak. A Greenpeace Sopronban, Zalaegerszegen pedig közterületeken és parkolókban mutatta ki az azbeszt jelenlétét.

A Vas Megyei Kormányhivatal főigazgatója elismerte, hogy az ügy országos méretű, az érintett területek száma és a szükséges beavatkozások költségei meghaladják a helyi hatóságok lehetőségeit, ezért központi segítséget kértek. A leköszönő kormány május végén határozatban vállalta az azbesztveszély elleni védekezés és a kárelhárítás költségeit, továbbá elrendelte a szennyezésért felelős forgalmazási lánc és az érintettek feltárását.