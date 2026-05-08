Balásy Gyula egyik cége is részt vesz a Tisza szombati bulijának szervezésében

Balásy Gyula, a NER állami kommunikációs megrendeléseiből milliárdokat kereső és a minap sírva interjút adó vállalkozó egyik cége alvállalkozóként részt vesz a Tisza Párt május 9-i Kossuth téri „rendszerváltó népünnepélyének” technikai lebonyolításában, noha a párt állítása szerint erről előzetesen nem tudtak – írja a HVG.

A HVG beszámolója szerint a Visual Europe Group (VEG) technikai szolgáltatásokat nyújt a Tisza Párt szombati rendezvényén a Kossuth téren. A cég kamionja a helyszínen is megjelent, miközben zajlik a színpad, a hangosítás és a kivetítők kiépítése.

A rendezvény időzítése egybeesik az Országgyűlés alakuló ülésével, amelyet a téren kivetítőkön közvetítenek, majd az esemény csúcspontjaként a frissen megválasztott miniszterelnök, Magyar Péter beszéde és további ünnepi programok következnek.

A VEG érintettsége azért vált különösen pikáns, mert Balásy hétfőn egy interjúban felajánlotta az államnak az állami kommunikációhoz köthető érdekeltségeit, köztük a VEG-t, amit Magyar „Rogán strómanjának könnyfakasztó interjújaként” értékelt.

A Tisza Párt a HVG kérdésére azt válaszolta, hogy a VEG egy alvállalkozón keresztül dolgozik a párt által finanszírozott, 200-300 millió forintba kerülő rendezvényen, erről a párt vezetésének nem volt előzetes tudomása, és közvetlen szerződésük nincs a céggel. Piaci források szerint a részvétel üzleti alapon történt, politikai oldaltól függetlenül – ahogy egy forrás megfogalmazta: „a hangszóró szól balra is, meg jobbra is”.