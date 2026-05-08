Magyar Péter miniszterelnöki beiktatása: itt a részletes program

Magyar Péter
Varga Jennifer / 24.hu
Magyar Péter a Tisza választási eredményváróján 2026. április 12-én
2026. 05. 08. 16:00
A Tisza közzétette a  „rendszerváltó népünnepély” programját.

Magyar Péter közzétette a május 9-én a budapesti Kossuth téren rendezendő „rendszerváltó népünnepély” programját. A Facebook-bejegyzés szerint:

  • 10 órakor kezdődik az új parlament alakuló ülése, amelyet kivetítőkön lehet majd követni
  • 10:45-kor leteszik az esküt a képviselők
  • 12:30-kor megválasztják a házelnököt (Forsthoffer Ágnest, a Tisza egyik alelnökét)
  • 13:00-kor beszédet mond az új házelnök
  • 14:30-kor megválasztják a miniszterelnököt, aki szintén leteszi az esküt majd beszédet mond
  • 15:30-kor a Sugó Tamburazenekar gyerekcsoportja zenél és kivonulnak a képviselők
  • 16:00-kor kezdetét veszi az ünnepség a Kossuth téren, lesz katonai tiszteletadás, beszédet mond Magyar Péter, immár miniszterelnökként, majd kulturális műsor következik, meglepetésvendégekkel (a Kontroll úgy tudja, Molnár Ferenc Caramel és Oláh Ibolya is fellép).

A hivatalos program 17 óra után ér véget, de utána utcabált ígérnek a szervezők.

