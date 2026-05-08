Magyar Péter miniszterelnöki beiktatása: itt a részletes program

Magyar Péter közzétette a május 9-én a budapesti Kossuth téren rendezendő „rendszerváltó népünnepély” programját. A Facebook-bejegyzés szerint:

10 órakor kezdődik az új parlament alakuló ülése, amelyet kivetítőkön lehet majd követni

10:45-kor leteszik az esküt a képviselők

12:30-kor megválasztják a házelnököt ( Forsthoffer Ágnest , a Tisza egyik alelnökét)

, a Tisza egyik alelnökét) 13:00-kor beszédet mond az új házelnök

14:30-kor megválasztják a miniszterelnököt, aki szintén leteszi az esküt majd beszédet mond

15:30-kor a Sugó Tamburazenekar gyerekcsoportja zenél és kivonulnak a képviselők

16:00-kor kezdetét veszi az ünnepség a Kossuth téren, lesz katonai tiszteletadás, beszédet mond Magyar Péter, immár miniszterelnökként, majd kulturális műsor következik, meglepetésvendégekkel (a Kontroll úgy tudja, Molnár Ferenc Caramel és Oláh Ibolya is fellép).

A hivatalos program 17 óra után ér véget, de utána utcabált ígérnek a szervezők.