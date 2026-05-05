A könnyeivel mosakvó Balásy Gyula: cégek áron felül, ingyen átadók

A kontroll.hu videójában jelentette be Balásy Gyula, a Lounge nevű kommunikációs birodalom tulajdonosa, hogy

felajánlotta az elmúlt tíz évben látványos lendületet kapó cégcsoportját az államnak.

Az önkéntes államosítás jelentősnek mondható innováció, de, hogy ebből az irányból jön, nem váratlan. A leköszönő kormányban a kommunikációs területet (ahogy a titkosszolgálatokat) Rogán Antal felügyeli, a minisztertől pedig személyesen sem idegen a feltalálás.

A Lounge-armada 2016 óta lényegében kizárólagos beszállítója volt a tág értelemben vett állami kommunikációnak. A G-nap itt is fontos határvonal: a Magyarországra nem érkező (mert érkezni képtelen) bevándorlóknak Magyarországon, magyarul üzenő plakátok még nem az övéik voltak. Azért rögzítsük: ahogyan az hatványozott logikai bukfenc volt, úgy a számos rokonunkra államilag rátelepített szorongás kezdete is.

A Stop Soros!-sal meg az Állítsuk meg Brüsszelt a 818-as út mellett, mert éppen itt oson kék plakátokkal viszont már nekik kell morálisan elszámolniuk, együtt az azóta elkövetett nemzeti konzultációkkal. Ők kezelték a kormányzatinak mondott pártpropagandát, a legtöbb ismert okból kommunikáló állami cég (mondjuk, a lottót népszerűsítő Szerencsejáték Zrt.) és az ismeretlen okból kommunikálók (mondjuk, a lakossági piacon monopolhelyzetben lévő, így reklámozáskor kizárólag adófizetői pénzeket herdáló MVM) költéseit is. Egy idő után hozzájuk csatornázódtak az állami kötődésű rendezvények is.

38 fotó

Az elkölthető keretüket a Covid és a háború előtt, álmosabb negyedévekben is 25 milliárd forintonként duplázták, amikor úgy tetszett szükségesnek. Ez nemcsak a korábbi színezetű kormányok, hanem még a korábban csak nekilendülő NER kommunikációs költéseinek is a sokszorosa. Nem véletlenül hasonlította Magyar Péter hétfőn az Akadémián a tudományos területekre el nem költött összeghez – de még sok mindenhez lehetne.

És mindeközben a Lounge szakmai versenyekre nevezett, szakmainak mondott konferenciák – ostoba, megvásárolt önmutogatások – vezető szponzorainak engedték be őket. Közös forintjainkból mindent megtettek azért, hogy valamelyik idecibált B-ligás sportvilágverseny csilliárdokból animált videójáért leessen egy elismerés. Ezekkel próbálták menteni, az alkalmazottaknak zsíros fizetésről zsíros fizetésre (persze: messze a piaci fölötti csekkekről beszélünk) elviselhetővé tenni az államilag kiszervezett, tömeges lobotómiát, és ezekkel próbálták a tulajdonosnak pihentetővé tenni az álmot a tihanyi, milliméterre vágott fű fölött lebegő betonnappaliban, amikor ott nehezedett el.

Innen érdemes nézni ezeket a könnyeket.

De rögzítsünk néhány tanulságot is a videós megszólalás mentén.

Honnan a bűnbánat?