Magyar Péter és Radnai Márk is üzent a könnyekkel küszködő Balásy Gyulának

2026. 05. 04. 21:05
A NER befolyásos üzletembere, a Rogán Antal minisztériumától milliárdokat kaszáló Balásy Gyula felajánlotta a cégcsoportját az államnak, erre a bejelentésre a leendő kormánypártból Radnai Márk, a Tisza alelnöke reagált először.

Az az ember, akit évekig a Fidesz plakátosaként ismertünk, és aki az elmúlt 8 évben gyakorlatilag leuralta az állami kommunikáció teljes piacát. A korrupció minden formáját megtestesítve, amit utáltunk az Orbán rendszerben és amit április 12-én örökre leváltottunk. Csak hogy képbe kerüljünk a számokkal: 1300 milliárd forintot költött el propagandára Rogán Antal, amiből Balásy cégei évente  25 000 millió profitot termeltek. Ráadásul a munkák jelentős részét nem is ők végezték el, hanem alvállalkozók, miközben a profit végig Balásynál maradt. És ezt mind mi, magyar emberek fizettük ki.

– írta Facebook-bejegyzésében Radnai, aki Balásynak azt üzente: „semmi sem lesz elfelejtve”.

Magyar Péter is reagált

Magyar Péter is reagált Balásy felajánlására, a leendő miniszterelnök szűkszavúan csupán a 2024-es Partizán-interjújából idézett:

ez a rendszer sokkal gyorsabban összeomolhat, mint azt sokan gondolnák.

Mit kell tudni Balásy Gyuláról?

Balásy cégei a reklám- és médiaügynökségi feladatokon túl rendezvényszervezéssel és egyéb kommunikációs szolgáltatásokkal is foglalkoznak. Legfontosabb megrendelői az elmúlt években az állami szektorból kerültek ki, cégei rendszeresen megnyerték a kormányzati kommunikációs tendereket, így többek között olyan kampányokat valósíthattak meg, mint a „Stop Soros” és az „Állítsuk meg Brüsszelt!”, de az ő nevéhez fűzödtek a „Magyarország jobban teljesít!” kék plakátos kormányzati hirdetések is.

Vállalkozása igazán 2016 után robbant be, az elmúlt tíz évben komoly bevételhez jutott a kormányzati kampányoknak és állami kommunikációs feladatoknak köszönhetően. A Forbes 2025-ös „gazdaglistájának” 37. helyén állt, 78,7 milliárd forintjával, mely az azóta végrehajtott megbízások révén valószínűleg még tovább növekedett. Legutóbb azzal került be hírekbe, hogy a választás előtt pár nappal egy 3 milliárdos keretösszegű megállapodást nyert el a Honvédelmi Minisztériumtól.

