balásy gyulaközbeszerzésnemzeti kommunikációs hivatalrogán antal
Gazdaság

Korrupciókutató Központ: felfoghatatlan összeg folyt Rogánéktól Balásy Gyula cégeihez, rendkívül magas korrupciós kockázattal

Szajki Bálint / 24.hu
A Momentum Mozgalom plakátkampánya Budapesten 2025. augusztus 21-én.
admin D. Kovács Ildikó
2026. 05. 05. 14:19
Szajki Bálint / 24.hu
A Momentum Mozgalom plakátkampánya Budapesten 2025. augusztus 21-én.
2011 óta körülbelül 1135 milliárd forintnyi közpénzes megbízáshoz jutott négy, Balásy Gyulához köthető cég – derült ki a CRCB elemzéséből. A kutatók szerint ez az összeg közel 300 felcsúti stadion felépítésére lenne elég. Balásy érdekeltségei kirívóan magas nyerési eséllyel jutottak megbízásokhoz, gyakran verseny nélkül.

Miután a korábban a nyilvánosságot kerülő Balásy Gyula, a kormányzati kommunikációs és propaganda tenderek fő nyertese a Kontrollnak adott interjúban bejelentette, hogy a fideszes választási vereség után felajánlja az államnak az évtizedek alatt felépített kommunikációs cégcsoportját, a CRCB (a Corruption Research Center Budapest, a Korrupciókutató Központ egy magyar nonprofit szervezet, vezetője Tóth István János, aki 1997 óta dolgozik az MTA Közgazdaságtudományi Intézetében, mint tudományos főmunkatárs) hétfőn több Facebook-bejegyzést is szentelt a NER egyik leggazdagabb üzletemberének.

A kutatók négy céget emeltek ki – a Visual Europe Production Kft.‑t, a Lounge Design Kft.‑t, a Lounge Event Kft.‑t és a New Land Media Kft.‑t –, amelyek 2011 és 2025 között 1135 milliárd forintnyi közpénzes megbízást kaptak Magyarországon, döntően a Rogán Antal irányítása alatt álló Nemzeti Kommunikációs Hivatal (NKH) közbeszerzésein keresztül. Ennek magyarázata, hogy a kormány 2014-ben kitalálta, hogy központosítja az állami kommunikációt. A Nemzeti Kommunikációs Hivatal első tenderein ugyan még három cég indulhatott, 2018-tól azonban kizárólag Balásy Gyula cégcsoportjával kötöttek keretmegállapodásokat.

Kovács Tamás / MTI Rogán Antal

Az összeg nagyságát jól érzékelteti, hogy a felcsúti stadion becsült, 3,8 milliárd forintos költségével számolva ez közel háromszáz stadion árának felel meg:

a négy Balásy-cégnek juttatott közpénzből az M7‑es mentén Budapesttől Fonyódig minden kilométeren épülhetett volna egy új stadion.

Ugyanez a pénz elegendő lett volna komoly vasútfejlesztésekre is, például – lengyel példát követve – egy 250 km/órás nagysebességű vasútvonal megépítésére Budapest és Szeged között, amellyel a jelenlegi több mint kétórás menetidő egy óra alá csökkenhetett volna – írták a kutatók.

Balásyék 30-szor akkora eséllyel nyertek, mint mások

A teljes cikket előfizetőink olvashatják el.
Már csatlakoztál hozzánk?
a folytatáshoz!

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Gulyás Gergely: Magyar Péter állítása nem igaz
Orbán Gáspárnak nem kell visszafizetnie a Brit Királyi Katonai Akadémián elvégzett képzése költségét
Kvíz: mennyire emlékszel az általános iskola kötelező olvasmányaira?
Lassú kvíz partot mos – mennyit tudsz a folyókról?
Magyar Péter Brüsszelben és az uniós források
Hogyan hozza haza Magyar Péter az uniós pénzeket?
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik