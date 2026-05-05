Korrupciókutató Központ: felfoghatatlan összeg folyt Rogánéktól Balásy Gyula cégeihez, rendkívül magas korrupciós kockázattal

Miután a korábban a nyilvánosságot kerülő Balásy Gyula, a kormányzati kommunikációs és propaganda tenderek fő nyertese a Kontrollnak adott interjúban bejelentette, hogy a fideszes választási vereség után felajánlja az államnak az évtizedek alatt felépített kommunikációs cégcsoportját, a CRCB (a Corruption Research Center Budapest, a Korrupciókutató Központ egy magyar nonprofit szervezet, vezetője Tóth István János, aki 1997 óta dolgozik az MTA Közgazdaságtudományi Intézetében, mint tudományos főmunkatárs) hétfőn több Facebook-bejegyzést is szentelt a NER egyik leggazdagabb üzletemberének.

A kutatók négy céget emeltek ki – a Visual Europe Production Kft.‑t, a Lounge Design Kft.‑t, a Lounge Event Kft.‑t és a New Land Media Kft.‑t –, amelyek 2011 és 2025 között 1135 milliárd forintnyi közpénzes megbízást kaptak Magyarországon, döntően a Rogán Antal irányítása alatt álló Nemzeti Kommunikációs Hivatal (NKH) közbeszerzésein keresztül. Ennek magyarázata, hogy a kormány 2014-ben kitalálta, hogy központosítja az állami kommunikációt. A Nemzeti Kommunikációs Hivatal első tenderein ugyan még három cég indulhatott, 2018-tól azonban kizárólag Balásy Gyula cégcsoportjával kötöttek keretmegállapodásokat.

Az összeg nagyságát jól érzékelteti, hogy a felcsúti stadion becsült, 3,8 milliárd forintos költségével számolva ez közel háromszáz stadion árának felel meg:

a négy Balásy-cégnek juttatott közpénzből az M7‑es mentén Budapesttől Fonyódig minden kilométeren épülhetett volna egy új stadion.

Ugyanez a pénz elegendő lett volna komoly vasútfejlesztésekre is, például – lengyel példát követve – egy 250 km/órás nagysebességű vasútvonal megépítésére Budapest és Szeged között, amellyel a jelenlegi több mint kétórás menetidő egy óra alá csökkenhetett volna – írták a kutatók.

Balásyék 30-szor akkora eséllyel nyertek, mint mások