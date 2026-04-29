Rainer M. János: Még mindig van értelme az ügynökakták nyilvánosságának

„Az 1956-os forradalom 70. évfordulója előtt egy nappal, október 22-én teljesítjük a rendszerváltás egyik legfontosabb ígéretét: nyilvánosságra hozzuk és kereshetővé tesszük az ügynökaktákat, és feloldjuk a hírhedt mágnesszalagok titkosítását” – ígérte meg Magyar Péter leendő miniszterelnök hétfőn.

Rainer M. János történész, az egykori 1956-os Intézet vezetője szerint ez technikailag könnyedén kivitelezhető.

Az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára, amely őrzi ezeket a dokumentumokat, Magyarország egyik legjobban felszerelt intézménye, lényegében egy e-levéltár minden kritériumának megfelelő adottságokkal, személyzettel rendelkező intézménye, ami képes arra, hogy ezt szolgáltassa

– mondta el a 24.hu-nak.

Szerinte 36 évvel a rendszerváltás után is van értelme ezzel foglalkozni.