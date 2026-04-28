magyar péterügynökakták
Magyar Péter: Október 22-én nyilvánosságra hozzuk és kereshetővé tesszük az ügynökaktákat

Szajki Bálint / 24.hu
2026. 04. 28. 20:12
Szajki Bálint / 24.hu
Egy nappal az 1956-os forradalom 70. évfordulója előtt.

Magyar Péter az ország következő miniszterelnöke bejelentette, hogy idén október 22-én, egy nappal az 1956-os forradalom 70. évfordulója előtt nyilvánosságra hozzák az ügynökaktákat.

Az ügynökakták és a hírhedt mágnesszalagok titkosításának teljes feloldásáról és nyilvánosságra hozataláról egyeztettem Cseh Gergő Bendegúzzal, az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának főigazgatójával. Az 1956-os forradalom 70. évfordulója előtt egy nappal, október 22-én teljesítjük a rendszerváltás egyik legfontosabb ígéretét: nyilvánosságra hozzuk és kereshetővé tesszük a meglévő iratanyagot

közölte Magyar Péter.

Elmondta azt is, hogy vizsgálóbizottságot hoznak létre az 1988 és 2000 közötti privatizáció és spontán privatizáció kapcsán végrehajtott „szabad rablás haszonélvezőinek feltárására és az esetleges állambiztonsági és pártállami érintettségük bemutatására”.

Magyar Péter már kormányra kerülése előtt megígérte, hogy pártja megnyitja az ügynökaktákat, amivel a rendszerváltás óta adós a mindenkori politikai vezetés. Arról, hogy lehet-e még olyan, eddig eltitkolt információ ezekben az aktákban, ami megrengetné a társadalmat, alábbi cikkünkben írtunk.

Érdekel még bárkit, hogy mi van az ügynökaktákban?
Az is kérdés, lehet-e még olyan, eddig eltitkolt információ, ami megrengetné a magyar társadalmat. A témát ezúttal Magyar Péter dobta be a közbeszédbe. Az ügyről Schiffer Andrást kérdeztük, aki parlamenti pályafutása alatt mindvégig aktanyilvánosságot követelt.

