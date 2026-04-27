Meg akart szabadulni az építési törmeléktől M. Tamás, ez lett a körözött férfi veszte

admin Kolontár Krisztián
2026. 04. 27. 11:24
police.hu

Hulladékgazdálkodás rendjének megsértése bűntett gyanúja miatt indított eljárást a  Budapesti Rendőr-főkapitányság két férfival szemben. A BRFK  tájékoztatása szerint egy soroksári ingatlannál érték tetten a két férfit, akik épp építési törmeléket raktak l egy kisteherautóról.

A mezőőrök haladéktalanul értesítették a pesterzsébeti járőröket. A teherautó sofőrje el akart menekülni, azonban a kiérkező közterület-felügyelők ezt megakadályozták, és visszatartották a két férfit.

A rendőrök a helyszínen fogták el az elkövetőket, a járművet pedig lefoglalták. Megállapították, hogy a Pesti Központi Kerületi Bíróság korábban eltiltotta a járművezetéstől a teherautó sofőrjét, a 41 éves M. Tamást, továbbá több körözés és elfogatóparancs volt ellene érvényben.

M. Tamást a nyomozók a hulladékgazdálkodás rendjének megsértése bűntett, valamint járművezetés az eltiltás hatálya alatt vétségének a megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki. Ezt követően a körözései miatt a Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézetbe vitték.

Társának, a 39 éves T. Krisztiánnak hulladékgazdálkodás rendjének megsértése miatt kell felelnie, de ő szabadlábon védekezhet.

