Lázár János beül az Országgyűlésbe, egy évre vállalja a munkát

Szajki Bálint / 24.hu
A Fidesz–KDNP választási eredményvárója a Bálnában 2026. április 12-én.
2026. 04. 27. 13:51
Lázár János felveszi a mandátumát, és beül az Országgyűlésbe – közölte a politikus a 444 kérdésére, azt is elárulta, egy évre vállalja a parlamenti munkát, és segíti a Fidesz belső megújulását.

Lázár a választások óta gyakorlatilag eltűnt a nyilvánosságból, április 13-án tett ki egy posztot a következő a Churchill-idézettel:

A siker nem végleges, a kudarc nem végzetes: a folytatás bátorsága az, ami számít.

A Fidesz frakciója hétfő délelőtt 11 órától ülésezik a Képviselői irodaházban, itt dől el többek közt, kiket küld be a következő 4 évre az Országgyűlésbe az ellenzékbe kényszerült párt.

A 444 információi szerint Lezsák Sándor lánya, Lezsák Anna is beül az Országgyűlésbe, ő a Fidesz országos listájának 46. helyén szerepel. A lap szerint felveszi a mandátumát a lista 25. helyén lévő Bóka János is.

Orbán Viktor leköszönő miniszterelnök szombaton jelentette be, hogy nem veszi fel a mandátumát, így az 1989–1990-es rendszerváltás óta először nem lesz parlamenti képviselő. Távozását azzal indokolta:

Rám most nem a parlamentben, hanem a nemzeti oldal újjászervezésében van szükségünk.

Magyar Péter leendő minszterelnök erre úgy reagált:

A »bátor« utcai harcos egy dologra továbbra sem képes: felelősséget vállalni. Orbán Viktor lett a Fidesz Gyurcsány Ference. Maffiafőnökkel nincs demokratikus ellenzék.

