magyar péterorbán viktorországgyűlésparlamenti képviselő
Belföld választás 2026

Így reagált Magyar Péter arra, hogy Orbán Viktor nem veszi fel a parlamenti mandátumát

Magyar Péter, Magyarország leendő miniszterelnöke
Szajki Bálint / 24.hu
24.hu
2026. 04. 25. 17:36
Magyar Péter élesen reagált arra, hogy Orbán Viktor nem veszi fel parlamenti mandátumát az áprilisi választási vereség után. A megválasztott miniszterelnök szerint Orbán továbbra sem vállal felelősséget.

Az április 12-i választási vereség után a leköszönő miniszterelnök, Orbán Viktor bejelentette, hogy a Fidesz listavezetőjeként kapott mandátumát nem fogja felvenni, és ahelyett, hogy beülne az Országgyűlésbe, a nemzeti oldal újjáépítésével fog foglalkozni a jövőben. A váratlan bejelentésre azóta Orbán utódja, a Tisza Párt élén kétharmados győzelmet arató Magyar Péter is reagált.

A »bátor« utcai harcos egy dologra továbbra sem képes: felelősséget vállalni. Orbán Viktor lett a Fidesz Gyurcsány Ference. Maffiafőnökkel nincs demokratikus ellenzék

fogalmazott a közösségi oldalán a megválasztott miniszterelnök.

Orbán Viktor visszaadja a mandátumát, hogy a nemzeti oldal újjászervezésével foglalkozzon
