Hiába döntöttek Kósa Lajosék, Hankó Balázs nem hirdeti ki az új utónévjegyzéket

A névadás nem csupán adminisztratív cselekedet: a család egyik legintimebb és legszimbolikusabb pillanata, amely meghatározza egy gyermek egész életét. Az utónév, amelyet a szülők választanak, a szeretet és a jövőbe vetett hit kifejezése, egyúttal a kulturális örökségünk hordozója is.

Erről beszélt Hankó Balázs tavaly augusztusban, miután Kósa Lajos javaslatára törvényi szintre emelték az utónévjegyzék kérdését, és a döntés értelmében a mindenkori kultúráért felelős miniszter hirdeti ki rendeletben a hazánkban adható utóneveket.

Azóta eltelt nyolc hónap, az utónévkérelmezés pedig gyakorlatilag teljesen befagyott – annak ellenére, hogy a Kósa vezette Utónév-engedélyezési Bizottság már január végén felülvizsgálta a névjegyzéket, azon az ülésen pedig személyesen Hankó is részt vett. Lapunk úgy tudja, ebben a Tisza-kormány megalakulásáig már nem is várható változás.