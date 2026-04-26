Két telitalálatos szelvény van a hatos lottón

A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 17. héten megtartott hatoslottó-számsorsoláson a következő számokat húzták ki:

Nyerőszámok:

11 (tizenegy)

17 (tizenhét)

19 (tizenkilenc)

26 (huszonhat)

27 (huszonhét)

30 (harminc)

Nyeremények:

6 találatos szelvény 2 darab, nyereményük egyenként 118.646.220 forint;

5 találatos szelvény 33 darab, nyereményük egyenként 304.150 forint;

4 találatos szelvény 1485 darab, nyereményük egyenként 6760 forint;

3 találatos szelvény 24.950 darab, nyereményük egyenként 2445 forint.

Mint ismert, a választás utáni héten a hatos lottó, az ötös lottó és a skandináv lottó főnyereményét is elvitték, emiatt a Szerencsejáték Zrt. hatósági vizsgálatot kezdeményezett.