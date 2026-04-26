Két telitalálatos szelvény van a hatos lottón

2026. 04. 26. 16:47
A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 17. héten megtartott hatoslottó-számsorsoláson a következő számokat húzták ki:

Nyerőszámok:

  • 11 (tizenegy)
  • 17 (tizenhét)
  • 19 (tizenkilenc)
  • 26 (huszonhat)
  • 27 (huszonhét)
  • 30 (harminc)

Nyeremények:

  • 6 találatos szelvény 2 darab, nyereményük egyenként 118.646.220 forint;
  • 5 találatos szelvény 33 darab, nyereményük egyenként 304.150 forint;
  • 4 találatos szelvény 1485 darab, nyereményük egyenként 6760 forint;
  • 3 találatos szelvény 24.950 darab, nyereményük egyenként 2445 forint.

Mint ismert, a választás utáni héten a hatos lottó, az ötös lottó és a skandináv lottó főnyereményét is elvitték, emiatt a Szerencsejáték Zrt. hatósági vizsgálatot kezdeményezett.

„A csalás teljességgel kizárt” – a Szerencsejáték Zrt.-t kérdeztük az összetorlódott lottónyereményekről
A Szerencsejáték Zrt. kommunikációs és információbiztonsági vezetői mondták el lapunknak, hogyan biztosítják a sorsolás tisztaságát, és mit lehet tudni a nyerteseskről.

