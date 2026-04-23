„A csalás teljességgel kizárt” – a Szerencsejáték Zrt.-t kérdeztük az összetorlódott lottónyereményekről

A Szerencsejáték Zrt. a különleges hét óta folyamatosan kapja a támadásokat, a játékosok és a szélesebb közvélemény megnyugtatása érdekében ezért ellenőrzést kértek a szerencsejáték-felügyeleti hatóságtól a múlt heti 4 számsorsjátékon elért telitalálatok sorsolásait illetően. A társaság azért fordul a hatósághoz, hogy vizsgálatot kezdeményezzen a sorsolások folyamatának szabályossága, valamint a sorsolásokhoz kapcsolódó informatikai rendszerek szabályos és befolyásmentes működése vonatkozásában.

Úgy láttuk, hogy a közösségi médiában még a hét közepére sem csitult a hangulat.

A visszajelzések szerint szükségünk van arra, hogy ne csak mi állítsuk magunkról, hogy tisztán és szabályosan mentek le a sorsolások és semmilyen beavatkozás nem történt, hanem ezt egy független vizsgálat is erősítse meg. Úgy gondoljuk, hogy a reputációnk érdekében fontos volt ezt a lépést megtennünk” – mondta lapunknak Panulin Ildikó, a Szerencsejáték Zrt. kommunikációs főosztályvezetője, hozzátéve, hogy egyelőre kérdés, mikor zárulhat le a vizsgálat: még a visszajelzésre várnak a szerencsejáték-felügyeleti hatóságtól, de azt nem tudni, ennek mennyi az átfutási ideje.

Nem lehet belenyúlni a rendszerbe

A kedélyeket nemileg borzolta, hogy többeknél más és más szám jött ki arra vonatkozóan, hogy milyen gyakran eshet meg, hogy egy héten belül az összes lottó főnyereményét elvigyék.