„A csalás teljességgel kizárt” – a Szerencsejáték Zrt.-t kérdeztük az összetorlódott lottónyereményekről

Mónus Márton / MTI
Majer Barbara számhúzó és Zsiros Anna sorsolási asszisztens a SzerencseSzombat műsorban, az Ötöslottó sorsolásán a budapesti Fortuna stúdióban 2019. március 23-án.
Biró Péter
2026. 04. 23. 21:27
Különleges hét volt a mögöttünk álló, egyszerre vitték el az ötös, a hatos és a Skandináv lottó, illetve a Joker főnyereményét. Megkerestük a Szerencsejáték Zrt.-t, hogy megtudjuk, miért zárható ki a sokak által sugalmazott csalás, hogyan biztosítja ezt az informatikai rendszerük, de arról is beszéltünk,  hogyan zajlik egy sorsolás, hogy kerülnek be a golyók a terembe, vagy hogy mekkora volt a legnagyobb át nem vett nyeremény. Kérdéseinkre Panulin Ildikó a Szerencsejáték Zrt. kommunikációs főosztályvezetője, Szántó Zoltán informatikai igazgató, illetve az európai és globális lottószervezetet auditját végigkísérő végző Pállai Krisztián információbiztonsági főosztályvezető válaszoltak.

A Szerencsejáték Zrt. a különleges hét óta folyamatosan kapja a támadásokat, a játékosok és a szélesebb közvélemény megnyugtatása érdekében ezért ellenőrzést kértek a szerencsejáték-felügyeleti hatóságtól a múlt heti 4 számsorsjátékon elért telitalálatok sorsolásait illetően. A társaság azért fordul a hatósághoz, hogy vizsgálatot kezdeményezzen a sorsolások folyamatának szabályossága, valamint a sorsolásokhoz kapcsolódó informatikai rendszerek szabályos és befolyásmentes működése vonatkozásában.

Úgy láttuk, hogy a közösségi médiában még a hét közepére sem csitult a hangulat.

A visszajelzések szerint szükségünk van arra, hogy ne csak mi állítsuk magunkról, hogy tisztán és szabályosan mentek le a sorsolások és semmilyen beavatkozás nem történt, hanem ezt egy független vizsgálat is erősítse meg. Úgy gondoljuk, hogy a reputációnk érdekében fontos volt ezt a lépést megtennünk” – mondta lapunknak Panulin Ildikó, a Szerencsejáték Zrt. kommunikációs főosztályvezetője, hozzátéve, hogy egyelőre kérdés, mikor zárulhat le a vizsgálat: még a visszajelzésre várnak a szerencsejáték-felügyeleti hatóságtól, de azt nem tudni, ennek mennyi az átfutási ideje.

Nem lehet belenyúlni a rendszerbe

A kedélyeket nemileg borzolta, hogy többeknél más és más szám jött ki arra vonatkozóan, hogy milyen gyakran eshet meg, hogy egy héten belül az összes lottó főnyereményét elvigyék.

A cikk tartalmából

Cikkünkből többek között kiderül:

  • Miért kezdeményezett vizsgálatot a Szerencsejáték Zrt. azután, hogy egy hete minden lottó főnyereményét elvitték?
  • Hogyan biztosítja az informatika, hogy ne történhessen csalás a játékokon?
  • Hogyan zajlik egy sorsolás a golyók szállításától az eredmény hitelesítéséig?
  • Meddig lehet használni egy golyót vagy egy sorsolási gépet?
  • Hogyan zajlik a nyertes felkutatása és a nyeremények átadása?
  • Mekkora volt a legnagyobb át nem vett összeg?
