Győrnek elege lett, olyat tett, amit ‘89 óta soha

Felterjesztési jogával élve jogszabály-módosításra sarkallja az Országgyűlést több ipari eredetű, egészségre káros anyag levegőterheltségi és felszín alatti vízi határértékének előírásában a győri közgyűlés. Közösségi oldalán a város polgármestere, Pintér Bence (Tiszta Szívvel a Városért – TSZV) azt írta: először él felterjesztési jogával a ‘89-es rendszerváltás óta a közgyűlés.

Egyhangúlag támogatták Balog-Farkas Renáta környezetvédelmi tanácsnok javaslatát, kezdeményezik a benz(a)pirén, a formaldehid és az N-metil-pirrolidon (NMP) levegőterheltségi irányértékeinek, a lítium és az NMP-oldószer felszín alatti vízre vonatkozó határértékeinek országos szabályozását, az akkumulátoripari és oldószerintenzív technológiák kibocsátási értékeinek pontosítását.

A tanácsnok szerint a Szentiván környékén végzett korábbi mérésekről szakértő állapította meg, hogy azok ipari eredetű szennyezésre utalhatnak, ám a bíróság lezárta az ügyet, arra hivatkozva, hogy nincs jogszabályban meghatározott határérték.

Ha nincs hatáérték, annak túllépését nem tudják megállapítani.

Balog-Farkas Renáta szerint a bíróság ítéletében kimondta: ez egy jogalkotói hiányosság. Javaslatát a Fidesz-frakció márciusban még levette a napirendről, ám a választások után változott az álláspont, így született meg a történelmi döntés, Győr él felterjesztési jogával. A tanácsnok abban bízik, hogy az ígéreteknek megfelelően valóban fontos lesz a környezetvédelem az új országgyűlés, az új kormány számára