Magyar Péter Lannert Judit oktatáskutatót kérte fel kormánya gyermek- és oktatásügyi miniszterének. A leendő tárcavezető közgazdász és szociálpolitikus végzettséggel, szociológiából PhD fokozattal rendelkezik.

Lannert 1990 óta foglalkozik oktatáskutatással, az Országos Közoktatási Intézet (majd az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet – a minisztériumi háttérintézmény) tudományos főmunkatársa, később kutatási igazgatója, ezután tudományos főigazgató-helyettese volt 2007-ig. Egyik elindítója az Országos Közoktatási Intézet szakmai műhelyében készült Jelentés a magyar közoktatásról sorozatnak. A hazai oktatási egyenlőtlenségek, az iskolarendszer teljesítménye és a pedagóguspolitika kérdéseinek ismert elemzője. 2008-ban alapította társaival a T-Tudok Oktatáskutató Központot. Számtalan kutatási projektet vezetett hazai és nemzetközi színtéren, az elmúlt 10 évben cége fő fókuszában a kreativitás fejlesztése állt. Ennek érdekében több iskolába is elvitte a Kreatív Partnerség Angliából adaptált programját. Egy éve jelent meg könyve Kreatív tanulás címmel, melyet kolléganőjével, Németh Szilviával írt.

A Tisza Párt programjának oktatásra vonatkozó vállalásait a 24.hu-n Lannert Judittal szálaztuk szét korábban.

Magyar elmondta, hogy a gyermek- és oktatásügyi miniszterjelöltekkel és a Tisza szakértőivel beszélgetve azt tartották prioritásnak: olyan oktatási rendszert kell kiépíteni, amely a gyermekeknek megadja a lehetőséget arra, hogy boldog és kiegyensúlyozott felnőttek legyenek. Azt tartják szem előtt, hogy lehetőleg minden gyermek a legkisebb kortól szeressen oktatási intézményekbe járni, és hogy az oktatási rendszer felismerje a bennük rejlő tehetséget, segítse ezt kibontakoztatni.

Egy megosztó jelölt is szóba került

Az oktatási miniszteri pozíciót övezte eddig az egyetlen olyan ügy április 12-e óta, amely erőteljesen megosztotta a Tisza Párt választóit. Egy héttel ezelőtt szivárgott ki olyan értesülés, miszerint Rubovszky Rita, a Ciszterci Iskolai Főhatóság igazgatója lehet az oktatási miniszter. A katolikus szakember személye miatt a közvélemény egy része nemtetszését fejezte ki, illetve több elitgimnázium igazgatója megkereste egy közös levélben a leendő miniszeterelnököt azt kérve, hogy az oktatás szereplőinek szempontjait figyelembe véve válasszanak tárcavezetőt. Magyar Péter múlt pénteken a Parlamentben tartott sajtótájékoztatóján elmondta, hogy a kormányalakítással kapcsolatos, pontos információkat a Tisza fogja kommunikálni, ehhez türelmet és megértést, az online lincselés leállítását kérte a támogatóitól.

Magyar a héten egyeztetett azokkal az iskolai vezetőkkel, akik megkeresték a Rubovszky jelölésével kapcsolatos hír felröppenése után. A leendő miniszterelnök szerint a találkozón egyáltalán nem került szóba az oktatási miniszter személyének kérdése.

Alakul a Tisza-kormány

Azt már egy ideje közölték, hogy a Tisza-kormánynak összesen 16 minisztériuma lesz. A mostani bejelentéssel együtt már 12 tárcavezető neve ismert:

Kármán András – pénzügyminiszter

– pénzügyminiszter Orbán Anita – külügyminiszter

– külügyminiszter Hegedűs Zsolt – egészségügyi miniszter

– egészségügyi miniszter Kapitány István – gazdasági és energetikai miniszter

– gazdasági és energetikai miniszter Ruszin – Szendi Romulusz – honvédelmi miniszter

– – honvédelmi miniszter Gajdos László – az élő környezetért felelős miniszter

– az élő környezetért felelős miniszter Bóna Szabolcs – agrár- és élelmiszerügyi miniszter

– agrár- és élelmiszerügyi miniszter Ruff Bálint – Miniszterelnökséget vezető miniszter

– Miniszterelnökséget vezető miniszter Lőrincz Viktória – terület- és vidékfejlesztési miniszter

– terület- és vidékfejlesztési miniszter Vitézy Dávid – közlekedési és beruházási miniszter

– közlekedési és beruházási miniszter Kátai-Németh Vilmos – szociális és családügyi miniszter

– szociális és családügyi miniszter Lannert Judit – gyermek- és oktatásügyi miniszter

Mindezek mellett az is tudható már, hogy a Tisza Párt parlamenti frakcióvezetője Bujdosó Andrea lesz, egyik helyettese pedig Velkey György László. Az Országgyűlés házelnökének a párt alelnökét, Forsthoffer Ágnest javasolja a Tisza Párt.