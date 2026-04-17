A Parlamentben Kék társalgójában tartott sajtótájékoztatót Magyar Péter azt követően, hogy véget ért az Országgyűlés alakuló ülését előkészítő megbeszélés a bejutó pártok részvételével.

Az eseményt megelőzően Magyar tett egy rövid bejelentkezést, ahol reagált azokra az értesülésekre, amelyek szerint Rubovszky Rita, a Ciszterci Iskolai Főhatóság igazgatója lehet a Tisza-kormány oktatási minisztere. Magyar Péter ezzel kapcsolatban leszögezte, hogy a jövőben is igyekeznek transzparansen eljárni, így ha a nyilvánosság valódi információra kiváncsi, azt a párttól fogja megkapni. Ezzel együtt elmondta, több jelöltjük is van a miniszteri pozícióra. Több békességet és bizalmat, a szóbajövő jelöltek esetében pedig a verbális lincselés leállítását kérte.

A parlamenti egyeztetésen a Tisza Párt részéről Magyar mellett Bujdosó Andrea, Melléthei-Barna Márton és Velkey György László vett részt. A Fideszt Balla György, Gulyás Gergely és Simon Kinga; a KDNP-t Rétvári Bence és Latorcai János; míg a Mi Hazánkat Dúró Dóra, Toroczkai László és Novák Előd képviselte. Az ülést az Országgyűlés Hivatalának főigazgatója, Such György vezette.

Nem sokkal dél előtt ért véget a tanácskozás, amelyet követően Magyar ismét bejelentkezett, és rögtön elárult annyit:

A Tisza gesztusa nyomán a pártok megállapodtak abban, hogy az ellenzéknek több alelnöki pozíciója lesz az Országgyűlésben, mint az korábban jellemző volt, dacára, hogy a kormánytöbbség most a legnagyobb az elmúlt ciklusokkal összehasonlítva. A Fidesznek, a KDNP-nek és a Mi Hazánknak is saját alelnöke lesz a Parlamentben.

Magyar aztán váratlanul kijelentette, hogy Toroczkai László már a legelső megállapodásukat felrúgta – a Mi Hazánk tartott ugyanis először tájékoztatót a társalgóban, és jóval tovább elhúzták, mint azt Toroczkai előzetesen ígérte.

Végül a Tisza sajtótájékoztatója is kezdetét vette, Magyar azzal kezdte a beszédét, hogy az egyeztetéseknek azzal a hozzáállással kezdett neki a Tisza Párt, hogy kormányon több lehetőséget hagyjanak az ellenzéki pártoknak. Magyar emlékeztetett, hogy az előző ciklusban hat alelnöke volt az országgyűlésnek, ebből négyet a Fidesz-KDNP delegált.

„Mi azt javasoltuk, hogy ugyan rosszabb eredményt ért el az ellenzék – összesítve a Mi Hazánk és a Fidesz-KDNP –, mint a korábbi ellenzék, de legyen nekik három alelnökük. Egy a Fidesznek, és ha a KDNP külön entitáns, akkor nekik is meg a Mi Hazánknak is, bár Gulyás Gergely mindig nyomatékosan aláhúzta, hogy ők egy, kezeljük együtt a Fideszt és KDNP-t” – mondta Magyar.

A bizottsági struktúráról és elnevezésekről is egyeztettek: a Tisza húsz biztosságot javasol, a terveket még a mai nap elküldik az Országgyűlés főigazgatóságának. Magyar szerint e téren is rugalmasak és kompromisszumkészek próbálnak lenni, és véleménye szerint lesz is kompromisszum a frakciók között.

„Nem történt még olyan 1990 óta, és most kértük, hogy történjen, hogy az országgyűlés alakuló ülésén kerüljön sor a miniszterelnök megválasztására és a miniszterelnöki eskütételre” – folytatta Magyar, emlékeztetve, hogy a szokás eddig az volt, hogy az országgyűlés alakuló ülése után felálltak a bizottságok, megvolt a mandátumvizsgálat, a képviselők letették az esküt, és két-három nappal késöbb választotta meg a parlament a miniszterelnök személyét.

Gulyás Gergely kérése

Magyar Péter kifejezte, szeretnék, hogy minél előbb történjen meg az új kormány megalakulása – ennek alkalmából pedig szeretnének majd egy nagy nyilvános rendezvényt szervezni a Kossuth térre. Ez hozzávetőleg május második hétvégéjén lehet (május 7-8. a várható legkorábbi időpont), de pontos információt még nem tudni, mert az alakulóülés dátumát még nem tűzték ki.

Annyi kérése volt Gulyás Gergelynek, aki tegnap még bolondnak nevezett, ma már mosolyogva kezet fogott velem, hogy ha megtörténik a miniszterelnök megválasztása és eskütétele mondjuk szombaton, akkor legkésőbb hétfőn vagy kedden kerüljön sor a leendő miniszterek bizottsági meghallgatására és tulajdonképpen a kormány megalakulására. Nem szeretnének egy olyan interregnumot, amikor még Orbán-kormány van, de Magyar Péternek hívják a miniszterelnököt

– tette hozzá a Tisza Párt elnöke, hozzátéve, ezzel a felvetéssel ő is egyetértett.

A Mi Hazánknak szintén voltak felvetései, például, hogy az eskütételre a Szentkorona előtt kerüljön sor, illetve hangozzon el az eseményen a Székelyhimnusz – ezekkel szemben senkinek nem volt kifogása. Szintén a Mi Hazánk felvetése volt, hogy az MNB-kirablása kapcsán álljon fel vizsgáló bizottság, Magyar ezzel kapcsolatban biztosította „a megjelent Dúró-Novák házaspárt”, hogy kisegítik majd őket a bizottság felállításával, tekintve, hogy a Mi Hazánknak nincs annyi képviselője, hogy önjogon fel tudjon állítani ilyen testületet.

Ursula von der Leyen Budapestre érkezik a mai napon

Magyar újságírói kérdésre mondta el, hogy Ursula von der Leyen elnökkel az élen európai bizottsági delegáció érkezik ma Budapestre, hogy a leendő kormány képviselőivel tárgyaljon. Az gyeztetésen a Tisza részéről Magyar mellett Orbán Anita, Kapitány István és Kármán András is részt vesz többek között. Magyar szerint egyetértettek abban Von der Leyennel, hogy nincs vesztegetni való idejük, már a kormányalakítás előtt le kell ülniük, hogy feltérképezézk, mi minden másban értenek még egyet, és mikben vannak vitáik.

Ma is el fogom mondani az elnökasszonynak, hogy mik azok a területek, ahol tudunk változtatni, ami érdeke a magyar embereknek

– tette hozzá Magyar, aki szerint néhány nyitott kérdés van, közte az antikorrupció, az igazságszolgáltatás függetlensége vagy épp az egyetemek visszaadása a szenátusnak és az egyetemi polgárságnak. A Tisza Párt elnöke összességében konstruktív tárgyalásra számít.

Magyar kapott egy kérdést arról is, hogy a közmédiában tett látogatása kapcsán hogyan élte meg, hogy az MTVA dolgozóinak egy része megtapsolta őt, és mi a tervük a területtel a továbbiakban. Magyar kijelentette, hogy nem jogosult arra, hogy egyszemélyben meghatározza, hogy az ott dolgozók közül kinek mi a felelőssége – ez a kitétel ugyanakkor nem vonatkozik a vezetőkre. A Tisza Párt elnöke szerint az elmúlt hónapokban, de éves távlatban is rengeteg jelzést és megkeresést kaptak a közmédia dolgozóitól, így teljesen képben vannak azzal kapcsolatban, hogyan zajlott a propaganda és a hírhamisítás az intézményben. A feltárás az új vezetés feladata lesz, de ez nemcsak az MTVA-ra igaz, hanem az összes állami intézményre.

Szijjártó kereste Kapitány Istvánt

Magyar elmondása szerint a leköszönő kormány felvette a kapcsolatot a Tiszával: Nagy Márton kereste Kármán Andrást, Szijjártó Péter pedig Kapitány Istvánt, zajlanak az egyeztetések az átadás-átvételről. A költségvetés helyzetét ezt követően tudják pontosan felmérni, de azt már most látják, hogy a hiány hatalmas. Kármán András leendő pénzügyminiszter emellett egyeztetett már a költségvetési tanács egy tagjával, illetve Varga Mihály jegybankenökkel – ez utóbbi konstruktív, előremutató találkozó volt Magyar szerint.

Megkérdezték arról is, hogy felveszi-e a parlamenti mandátumot – Magyar Péter némi értetlenkedéssel fogadta a kérdést, de megnyugtatott mindenkit, hogy tervezi felvenni a mandátumot. Ám mielőtt még így tenne, az európai parlamenti mandátumáról lemond, mert a két tisztség egymással összeegyeztethetetlen.

A tájékoztató végén visszatért az oktatási miniszter személye körül kialakult vitára: megismételte, hogy Rubovszky Rita miniszteri jelölését senki nem erősítette meg, maga Magyar egészen biztosan nem, ha lesznek várományosai a különböző tárcáknak, arról a párt idjeében tájékoztatni fogja a nyilvánosságot. Magyar mindezek mellett kifogásolta, hogy Rubovszkyt úgy próbálták a sárba tiporni, hogy nem is ismerik, nincs is jelölve, és meg sem tudta védeni magát. Ezen a ponton emlékeztetett, hogy az előző ciklusban Pintér Sándor személyében egy „nyugdíjas rendőr” vite az oktatást, az egészségügyet, a szociális területet és a gyermekvédelmet is. „A Tisza alatt ez nem így lesz, és azt gondolom, hogy az eddig ismert nevek garanciát jelentenek arra, hogy a pozícióra a lehető legalkalmasabb, a magyar nemzet egységét legjobban megtestesítő jelöltjeink lesznek” – jelentette ki.

Azt pedig kikérem magamnak, hogyha valaki egy katolikus iskolában tanított vagy vezető volt, az ne lehetne jó szakember

– szögezte le, hozzátéve, ő ismeri Rubovszky Ritát, ellentétben azokkal, akik megkérdőjelezik a hozzáértését.

Még nem született konszenzusos javaslat, hogy ki legyen Kövér László után a házelnök, jövő héten fogja megnevezni jelöltjét erre a posztra a Tisza, és ugyanígy tervezik majd a Tisza három alelnökének és frakcióvezetőjének megnevezését is.