Forsthoffer Ágnest jelöli a Tisza házelnöknek

Magyar Péter hétfő reggel újabb fontos jelöltet nevezett meg a választás után. A Tisza elnöke azt írta:

Forsthoffer Ágnest jelöljük a rendszerváltás utáni Magyar Országgyűlés elnökének.

Forsthoffer a Tisza egyik alelnöke, aki a Veszprém megyei 2-es választókerületben szerzett egyéni mandátumot a választásokon, tavaly pedig a Fidesz támadta be, miután a Tisza vezetőségének tagja lett.

A választáson győztes pártnál ez már a második fontos pozíció a parlamentben, amelyre egy nőt jelölnek: a napokban jelentették be, hogy a Tisza frakcióvezetőjének Bujdosó Andreát javasolják.

A házelnöki posztot az elmúlt 16 évben a fideszes Kövér László látta el.