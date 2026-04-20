választás 2026
Belföld választás 2026

Forsthoffer Ágnest jelöli a Tisza házelnöknek

Adrián Zoltán / 24.hu
admin D. Kovács Ildikó
2026. 04. 20. 08:28
A Tisza ismét egy nőt jelöl egy fontos posztra.

Magyar Péter hétfő reggel újabb fontos jelöltet nevezett meg a választás után. A Tisza elnöke azt írta:

Forsthoffer Ágnest jelöljük a rendszerváltás utáni Magyar Országgyűlés elnökének.

Forsthoffer a Tisza egyik alelnöke, aki a Veszprém megyei 2-es választókerületben szerzett egyéni mandátumot a választásokon, tavaly pedig a Fidesz támadta be, miután a Tisza vezetőségének tagja lett. 

A választáson győztes pártnál ez már a második fontos pozíció a parlamentben, amelyre egy nőt jelölnek: a napokban jelentették be, hogy a Tisza frakcióvezetőjének Bujdosó Andreát javasolják.

A házelnöki posztot az elmúlt 16 évben a fideszes Kövér László látta el.

