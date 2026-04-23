Még hivatalba sem lépett az első Tisza-kormány, máris megjelent az első törésvonal a párttal szimpatizálók táborában, miután április 16-án a Telex megírta: Rubovszky Rita lehet az új kormány oktatási minisztere. A hírt – amelyet azóta sem cáfoltak, pusztán Magyar Péter finomította annyival, hogy több jelölt is van – sokan üdvözölték, ám heves reakciókat is kiváltott egyes közszereplők részéről. Szakmai szervezetek és 17 gimnázium igazgatója pedig jelezte: ők is szeretnének beleszólni az oktatáspolitika jövőjének alakításába.

Az alábbiakban az őt ismerő egykori és mostani munkatársakkal, beosztottakkal és érintettekkel, valamint Rubovszky Ritával beszélgetve igyekeztünk megrajzolni a portréját, egyúttal körvonalazni azt, milyen lehetne egy általa elképzelt oktatáspolitika. Meg kell említeni, hogy Magyar péntekre ígéri a bejelentést arról, hogy ki vezeti majd az oktatási tárcát – Rubovszky életútja viszont mindenképp az érdeklődés középpontjába került az utóbbi napokban.

Befolyásos, egyházi háttér

Rubovszky Rita jobboldali, keresztény családból származik. Édesapja Rubovszky András jogász, politikus és turisztikai szakértő, a Magyar Szállodaszövetség elnöke, kulturális mecénás, valamint 1990–1994 között az MDF pártigazgatója. Nagybátya szintén ismerős lehetett a politika iránt érdeklődőknek: Rubovszky György a KDNP országgyűlési képviselője volt egészen 2017-ben bekövetkezett haláláig (az ő lánya Jeneiné Rubovszky Csilla, Budapest V. kerületének kormánypárti alpolgármestere).

Rubovszky Rita pályájának eddigi mérföldkövei már ismertek:

Szegeden szerzett magyar-francia szakos bölcsészdiplomát;

1998 és 2010 között az oktatási minisztérium Hungarofest Nemzeti Rendezvényszervező cég ügyvezető igazgatója volt;

fideszes kommunikációs tanácsadó tulajdonában lévő cégben dolgozott, a francia tulajdonostársak kézbesítési megbízottja volt; a Pécs Európa Kulturális Fővárosa program levezénylésében is részt vett 2010-ben;

2011 és 2023 között a Patrona Hungariae Katolikus Iskolaközpont főigazgatója volt, mely egy koedukált, nyolcosztályos általános iskolát és egy lánygimnáziumot foglal magába;

2023-tól egészen máig pedig a Ciszter­ci Iskolai Főhatóság vezetőjeként dolgozik.

Emellett 2025 óta – Erdő Péter bíboros, prímás felkérésére – a Hetvenkét Tanítvány Mozgalom katolikus civil szervezet elnökségének is tagja. Ez utóbbi tisztsége alapján egyházi körökben befolyásos személy, ezt több forrásunk is megerősítette.

2023-ban őt nevezték ki a Ciszter­ci Iskolai Főhatóság vezetőjének, azt követően, hogy a Vatikán vizsgálatot rendelt el a Zirci Ciszterci Apátság pénzügyeivel kapcsolatban, miután a Szentszéknek szemet szúrt az apátság politikával való összefonódása és az ezzel kapcsolatos pénzügyi visszásságok. A „rendrakás” eredményeképpen sikerült stabilizálni a budai, pécsi, székesfehérvári és egri gimnáziumok és iskolák működtetését, valamint leválasztani a rendről a Rétvári Bence KDNP-s politikushoz kötődő alapítványi hálózatot is.

A legnagyobb probléma a bizalom és az átláthatóság kritikus hiánya volt. Az ügy rávilágított arra, hogy az anyagi és strukturális rendbetétel mellett a legfontosabb a világos alapelvek és minőségbiztosítás mentén történő működés

– írta lapunknak Rubovszky Rita a Vatikán által indított vizsgálat tanulságairól.

Szerepe a Noár-ügyben

A ciszterci iskolák fenntartójaként kezelnie kellett egy kényes ügyet is, mely 2023 decemberében pattant ki a hazai nyilvánosságban. Ennek előzménye, hogy a Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium meghívta Molnár Áron színészt egy iskolai kerekasztal-beszélgetésre, melyet Nényei Pál, a gimnázium magyar irodalmi szakos tanára vezetett.