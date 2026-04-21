Magyar Péter egyeztetett a gimnáziumi igazgatókkal, de a miniszter személye nem került szóba

Ma szívmelengető egyeztetést folytattam 15, eltérő fenntartású gimnázium igazgatójával. Hangsúlyoztam számukra, hogy az oktatás a TISZA-kormány alatt stratégiai fontosságú ágazat lesz. Jeleztem, hogy az oktatási rendszer átalakítása, jobbá, és gyerekbarátabbá tétele során minden magyar pedagógus tapasztalatára számítunk.

– írja Magyar Péter a Facebookon. Az egyeztetés azután történt meg, hogy a gimnáziumi igazgatók levelet írtak Magyarnak, amelyben azt kérték, egyeztessen velük is az oktatással kapcsolatban. Közvetlenül ezelőtt szivárgott ki, hogy Magyar Rubovszky Ritát tervezheti oktatási miniszternek jelölni.

A Telex azt írja, a két óránál is hosszabb megbeszélésen nem került szóba az oktatási miniszter, sem szerepe, feladatai szerint általánosságban, sem pedig konkrét személyében. Forrásaink szerint a megbeszélés során egyértelmű volt, hogy Magyar Péter „nem riad vissza a nagyobb léptékű, határozottabb átalakításoktól sem”, legyenek azok akár hosszú távúak.

Magyar a találkozó során elmondta, milyen változtatási irányokra gondol egyes témákban, az összegyűlt igazgatók pedig erre reflektálva vetettek fel témákat. Szóba került az oktatási reformok szerepe, így az is, hogy nem egységes az ország, más a helyzet az eredményesebb budapesti iskolákban. Magyart kifejezetten érdekelte a társadalmi felzárkóztatás, az esélyteremtés kérdése, illetve forrásunk kiemelte, hogy Magyar Péter nyitott volt a hazai oktatáskutatás és fejlesztés újbóli megerősítésére.