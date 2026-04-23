Megvan, ki lesz a Tisza egyik frakcióvezető-helyettese

Magyar Péter kabinetfőnöke, Velkey György László lesz Tisza Párt egyik frakcióvezető-helyettese – írja a Telex. A lap értesülését Velkey is megerősítette.

Egyelőre nem lehet tudni, pontosan hány helyettese lesz Bujdosó Andreának, a párt leendő frakcióvezetőjének: ő arról beszélt, hogy az egyes szakterületek rendelkeznek majd felelősökkel.

A Telex úgy tudja, hogy Velkey a következő időszakban Bujdosóval együtt az összes tiszás képviselővel külön is leül egy 15-20 perces személyes beszélgetésre.

Velkey György László szeptember óta Magyar Péter kabinetfőnöke, az április 12-i választáson pedig egyéniben is elindult, és Hadházy Ákost legyőzve ő lett Budapest 6. választókerület új országgyűlési képviselője.