Magyar Péter: Nem fog megvalósulni az Orbán-terv

Magyar Péter szerint a propagandában nem hangzott el, hogy a kormány 10 ezer kórházi ágyat szüntetett meg, és milyen problémák vannak még az egészségüggyel, de az általuk szidott Unió pénzén valóban újultak meg kórházak. A Tisza-kormány alatt még több kórház fog megújulni, és nem fog megvalósulni az Orbán-terv, amely számos vidéki kis kórház bezárásáról szólt, mondta.

Az energiabiztonság területén három dolgot emelt ki: a biztonságos energiaellátás, a lehető legolcsóbb ár és a fenntarthatóság. Nemzeti konfliktusok esetén a cél, hogy fenntartható legyen az ország, mondta, hozzátéve, hogy 16 éve volt az országnak az energiaellátásunk diverzifikálására, de ezt nem tették meg.

Arra a kérdésre, hogy Zelenszkijjel beszélt-e a Barátság kőolajvezetékről, Magyar azt mondta, volt egy rendszerváltás, és teljesen feleslegesen hazudoznak. Orbán még a hivatalban lévő miniszterelnök, neki minden lehetősége meglenne erre, tette hozzá. Mint mondta, egy hónapja felajánlotta a miniszterelnöknek, hogy közösen menjenek el a vezetékhez, nézzék meg, mi a helyzet, de ő nem élt ezzel. Elmondta, hogy Orbán 2015 óta nem járt Kárpátalján, miközben 4 éve folyik egy háború, amelyben kárpátaljaiak is meghalnak. Magyar szerint Orbán az Adriára ment jachtozni ehelyett.

Magyar Péter a riporterrel vitába keveredve azt is mondta, hogy a magyar emberek többségének szemében Sulyok Tamás nem köztársasági elnök, ugyanis asszisztált ahhoz éveken keresztül, hogy szétrabolják hazánkat, az országot a legszegényebbé és legkorruptabbá tették.

A riporter arról vitatkozott a leendő miniszterelnökkel, hogy 600 ezer ember hallgatja őket, szólítsa meg a hallgatókat. Megjegyezte: szerinte úgy beszél vele a politikus, mintha ő valami bűnbak lenne, de nem vele van vitája.