Magyar Péter a közmédiában: fel fogjuk függeszteni a hírszolgáltatást

Magyar arról beszélt, hogy amíg a közmédiában a kormány a nem létező, hamis Tisza-programot hirdette 20 milliárd forintból, addig ők a kemény mínuszokban az aktivistáikkal járták az országot.

A riporter ismét beleveszett a politikusba, mondván „vérig sértegeti azt a céget is, ahol most van”. Szerette volna tisztázni azt, hogy szerinte „azt, hogy ki mit mondott ebben a stúdióban – nem mi voltunk. Önre is mondhatják, hogy hazudik. Akkor én hazudok?” – fogalmazott.

Magyar azt mondta, nem hallotta, hogy a vele szemben ülő riporter, vagy bárki más ebben a stúdióban közbe mert volna szólni „a valaha volt leghazugabb és legkorruptabb miniszterelnök bármelyik mondatába”, számon merte volna kérni, amikor „uszított magyar emberek ellen, amikor háborús pszichózist keltett az országban”.

A leendő miniszterelnök visszatért arra, hogy több ezer családnak vittek tűzifát, és a Tisza kormány ki fogja terjeszteni a tűzifára is a rezsicsökkentést. Hozzátette még, hogy a négyszeresére emelt rendszerhasználati díjat is felül fogják vizsgálni, ugyanis Mészáros Lőrinc ötször olyan gazdag lett 10 év alatt, mint az angol királyi család 400 év alatt. Eközben magyar emberek tömegei fagyoskodnak télen, honfitársaink tömegei kerültek a létminimum alá, mondta.

Magyar Péter az interjú végén jó egészséget kívánt a riporternek, aki jó erőt kívánt neki a munkához. A médiamunkás még felhozta, hogy a politikus Antall Józsefre hivatkozva azt ígérte, minden magyar embert szolgálni fog. „Szolgálok, és addig szolgálok, ameddig a nemzetnek ebből haszna van. Teszem, amíg tudom” – idézte fel a Magyar által is gyakran használt idézetet a riporter, majd arra kérte a politikust, hogy az első részére is figyeljen.