Magyar Péter a közmédiában: fel fogjuk függeszteni a hírszolgáltatást

Másfél év után újra a közmédia vendége Magyar Péter, akit a kampány során egyszer sem hívtak be az állami médiába. A Tisza leendő miniszterelnöke előbb a Kossuth rádióban, majd utána rögtön az M1 csatornán lesz látható, hallható. Emlékezetes, hogy a politikus legutóbb 2024. szeptember 26-án járt a köztévében, akkor göbbelsi propagandával vádolta meg az intézményt.
Magyar a köztévében folytatja: ami itt folyt, attól Goebbels és az észak-koreai diktátor is megnyalta volna az ujjait
Azt tartja lázban a lakosságot, hogy az ígéretek hogyan fognak megvalósulni, mit tud erre mondani
– vetette föl a köztévé műsorvezetője az interjú elején.
Magyar Péter körbenézett, és megismételte másfél éve nem hívták meg a köztévébe, „de jó itt lenni”. Erre a műsorvezető a szavába vágott, hogy hívták, csakúgy mint a Kossuth Rádióban.
De ezt majd a sajtóosztályok lelevelezik
– mondta a műsorvezető.
A Tisza Párt elnöke közölte:
A hazugsággyárnak a Tisza-kormány megalakulása után vége lesz. Meg fogják teremteni a pártatlan média feltételeit.
Úgy fogalmazott:
Attól, ami itt folyt, Goebbels és az észak-koreai diktátor is megnyalta volna az ujját.