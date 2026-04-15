közmédiamagyar péterminiszterelnöktisza párt
Élő Belföld

Magyar Péter a közmédiában: fel fogjuk függeszteni a hírszolgáltatást

admin Horváth Csaba László
admin Dienes Gábriel
2026. 04. 15. 07:25FRISSÍTVE: 2026. 04. 15. 08:19

Másfél év után újra a közmédia vendége Magyar Péter, akit a kampány során egyszer sem hívtak be az állami médiába. A Tisza leendő miniszterelnöke előbb a Kossuth rádióban, majd utána rögtön az M1 csatornán lesz látható, hallható. Emlékezetes, hogy a politikus legutóbb 2024. szeptember 26-án járt a köztévében, akkor göbbelsi propagandával vádolta meg az intézményt.

08:17
Horváth Csaba László

Magyar a köztévében folytatja: ami itt folyt, attól Goebbels és az észak-koreai diktátor is megnyalta volna az ujjait

Azt tartja lázban a lakosságot, hogy az ígéretek hogyan fognak megvalósulni, mit tud erre mondani

– vetette föl a köztévé műsorvezetője az interjú elején.

Magyar Péter körbenézett, és megismételte másfél éve nem hívták meg a köztévébe, „de jó itt lenni”. Erre a műsorvezető a szavába vágott, hogy hívták, csakúgy mint a Kossuth Rádióban.

De ezt majd a sajtóosztályok lelevelezik

– mondta a műsorvezető.

A Tisza Párt elnöke közölte:

A hazugsággyárnak a Tisza-kormány megalakulása után vége lesz. Meg fogják teremteni a pártatlan média feltételeit.

Úgy fogalmazott:

Attól, ami itt folyt, Goebbels és az észak-koreai diktátor is megnyalta volna az ujját.

08:08
Horváth Csaba László

A műsorvezető elnézést kért az interjút hangneméért

Rövid időre megszakadt a rádióadás, majd a műsorvezető közölte, hogy Magyar Péter stábja még nem hagyta el az adáshelyiséget, és fotókat készítenek. Hozzátette, hogy amennyiben személyiségi jogokat sértenek, majd megteszik a szükséges lépéseket.

Egyben közölte, elnézést kér az interjú hangneméért.

08:08
Dienes Gábriel

Magyar Péter a riporterrel vitázott: Nem mertek közbeszólni a leghazugabb miniszterelnök egyik mondatába sem

Magyar arról beszélt, hogy amíg a közmédiában a kormány a nem létező, hamis Tisza-programot hirdette 20 milliárd forintból, addig ők a kemény mínuszokban az aktivistáikkal járták az országot.

A riporter ismét beleveszett a politikusba, mondván „vérig sértegeti azt a céget is, ahol most van”. Szerette volna tisztázni azt, hogy szerinte „azt, hogy ki mit mondott ebben a stúdióban – nem mi voltunk. Önre is mondhatják, hogy hazudik. Akkor én hazudok?” – fogalmazott.

Magyar azt mondta, nem hallotta, hogy a vele szemben ülő riporter, vagy bárki más ebben a stúdióban közbe mert volna szólni „a valaha volt leghazugabb és legkorruptabb miniszterelnök bármelyik mondatába”, számon merte volna kérni, amikor „uszított magyar emberek ellen, amikor háborús pszichózist keltett az országban”.

A leendő miniszterelnök visszatért arra, hogy több ezer családnak vittek tűzifát, és a Tisza kormány ki fogja terjeszteni a tűzifára is a rezsicsökkentést. Hozzátette még, hogy a négyszeresére emelt rendszerhasználati díjat is felül fogják vizsgálni, ugyanis Mészáros Lőrinc ötször olyan gazdag lett 10 év alatt, mint az angol királyi család 400 év alatt. Eközben magyar emberek tömegei fagyoskodnak télen, honfitársaink tömegei kerültek a létminimum alá, mondta.

Magyar Péter az interjú végén jó egészséget kívánt a riporternek, aki jó erőt kívánt neki a munkához. A médiamunkás még felhozta, hogy a politikus Antall Józsefre hivatkozva azt ígérte, minden magyar embert szolgálni fog. „Szolgálok, és addig szolgálok, ameddig a nemzetnek ebből haszna van. Teszem, amíg tudom” – idézte fel a Magyar által is gyakran használt idézetet a riporter, majd arra kérte a politikust, hogy az első részére is figyeljen.

07:58
Horváth Csaba László

„Fotók és videók vannak arról, hogy darálják az iratokat a minisztériumokban”

Magyar Péter felrótta a közmédiának, hogy arról sem számoltak be, hogy a minisztériumokban darálják le az iratokat.

Mint mondta:

Fotóim és videóim vannak róla, hogy mennek az iratdarálások a honvédelmi minisztériumban és a külügyminisztériumban is.

Kérdezték az üzemanyagokról és, hogy megtartja-e a védett árat az új kormány. Magyar elmondta, hogy diverzifikálni fogják a forrásokat, megtartják a barátság kőolajvezetéket is. A magyaroknak az az érdekük, hogy legalább három irányból érkezzen az olaj. Szerinte óriási felelőssége van az ügyvezető kormánynak, hogy mit tesznek a következő 20–30 napban. Felrótta, hogy 20 százalékra csökkent a tartalék, ami felelőtlenség, és hosszú idő lesz pótolni.

Felhozta a lengyel példát, náluk radikálisan csökkentették az üzemanyagok áfáját. De egyeztetni fognak, és a lehető leghamarabb mérsékelni szeretnék az üzemanyag árát.

Megkérdezték, hogy eladják-e a MOL-t, ám Magyar szerint épphogy visszaveszik.

Fosztogatnak, nem osztogatnak

– mondta. Hozzátette: megtartják a rezsicsökkentést és kiterjesztik. Másfél millió ember tűzifával fűt. Mint mondta, 2010 óta háromszorosára nőtt a fa ára.

07:53
Dienes Gábriel

Magyar Péter: Nem fog megvalósulni az Orbán-terv

Magyar Péter szerint a propagandában nem hangzott el, hogy a kormány 10 ezer kórházi ágyat szüntetett meg, és milyen problémák vannak még az egészségüggyel, de az általuk szidott Unió pénzén valóban újultak meg kórházak. A Tisza-kormány alatt még több kórház fog megújulni, és nem fog megvalósulni az Orbán-terv, amely számos vidéki kis kórház bezárásáról szólt, mondta.

Az energiabiztonság területén három dolgot emelt ki: a biztonságos energiaellátás, a lehető legolcsóbb ár és a fenntarthatóság. Nemzeti konfliktusok esetén a cél, hogy fenntartható legyen az ország, mondta, hozzátéve, hogy 16 éve volt az országnak az energiaellátásunk diverzifikálására, de ezt nem tették meg.

Arra a kérdésre, hogy Zelenszkijjel beszélt-e a Barátság kőolajvezetékről, Magyar azt mondta, volt egy rendszerváltás, és teljesen feleslegesen hazudoznak. Orbán még a hivatalban lévő miniszterelnök, neki minden lehetősége meglenne erre, tette hozzá. Mint mondta, egy hónapja felajánlotta a miniszterelnöknek, hogy közösen menjenek el a vezetékhez, nézzék meg, mi a helyzet, de ő nem élt ezzel. Elmondta, hogy Orbán 2015 óta nem járt Kárpátalján, miközben 4 éve folyik egy háború, amelyben kárpátaljaiak is meghalnak. Magyar szerint Orbán az Adriára ment jachtozni ehelyett.

Magyar Péter a riporterrel vitába keveredve azt is mondta, hogy a magyar emberek többségének szemében Sulyok Tamás nem köztársasági elnök, ugyanis asszisztált ahhoz éveken keresztül, hogy szétrabolják hazánkat, az országot a legszegényebbé és legkorruptabbá tették.

A riporter arról vitatkozott a leendő miniszterelnökkel, hogy 600 ezer ember hallgatja őket, szólítsa meg a hallgatókat. Megjegyezte: szerinte úgy beszél vele a politikus, mintha ő valami bűnbak lenne, de nem vele van vitája.

07:47
Horváth Csaba László

„Megtiltjuk a goebbelsi propaganda állami finanszírozását”

Magyar Pétert arról kérdezték, hogy hogyan tervezik hazahozni az EU-s pénzeket.

Ugyanazt fogom elmondani, amit nem voltak hajlandók leadni a választás előtt

– mondta a Tisza elnöke.

Magyar Péter leszögezte, hogy hazahozzák az európai uniós forrásokat, 8 ezer milliárd forintot.

Ezzel összefüggésben felsorolta azokat a feltételeket, amelyeket vállalni fognak.

  • Elfogadják a korrupcióellenes intézkedéseket.
  • Felállítják a vagyonvisszaszerzési és -védelmi hivatalt.
  • 20 évre visszamenőleg vagyonosodási vizsgálatot indítanak politikusok és családtagjaik esetében.
  • Visszaállítják a sajtószabadságot, és megtiltják a goebbelsi propaganda állami finanszírozását.

Utóbbival összefüggésben elmondta: 600 milliárd forintot égettek el, ami például az egészségügyből hiányzik.

A műsorvezető próbálta félbeszakítani Magyart, „diplomata volt, legalább egy kérdést engedjen meg”. Erre válaszolta, hogy

nem érdekel, ön kérdezett, én válaszolok, gondolom, a Kossuth rádió hallgatóit is érdekli, hogy mit tervezünk, ha már nem hívtak meg eddig.

07:41
Dienes Gábriel

Magyar Péter: Be fogjuk bizonyítani, hogy hazudtak rólunk

A riporter azt mondta, hogy 2026 januárjában keresték utoljára, előtte hét napon keresték egymás után, és vállalták az élő adást a közmédiában.

Magyar Péter visszakérdezett, hogy 2024 februárja óta mi történt, miért nem hívták meg?

Magyar köszöni a magyar embereknek, hogy az észak-koreai típusú propaganda ellenére ekkora felhatalmazást kaptak, és a munkájukkal be fogják tudni bizonyítani, hogy hazudott a propaganda róluk, például arról, hogy ukránpártiak lennének. A Tisza be fogja bizonyítani, hogy a magyar emberek oldalán áll, mondta.

07:38
Horváth Csaba László

„A kormányalakítás után felfüggesztjük a közmédia hírszolgáltatását”

Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke azzal kezdte az interjút, hogy felidézte, másfél éve nem járt a közmédiában, a meghíváshoz pedig 3,3 millió ember felhatalmazása kellett. Mint mondta, látja, hogy a rendszerváltás óta úgy tesznek, mintha mi sem történt volna.

Elmondta, hogy a kormányalakítás után felfüggesztik ennek a propagandamédiának a hírszolgáltatását.

Úgy fogalmazott: óriási károkat okoztak, mérgezték az emberek lelkét. Például a sportműsorok szüneteiben is.

Szükség lesz egy új médiatörvényre, egy kis időre, hogy helyreállítsák a közmédiát – mondta.

07:29
Horváth Csaba László

Magyar Péter már korábban jelezte, felfüggesztenék a közmédia hírszolgáltatását

Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke a választás napján tartott sajtótájékoztatón is megerősítette, a közmédiát nem bezárnák, hanem felfüggesztenék a hírszolgáltatását, amíg nem biztosítható a kiegyensúlyozott hírközlés.

Kapcsolódó
Magyar Péter a szavazás utáni sajtótájékoztatón
„Felfüggesztjük a közmédia hírszolgáltatását” – Magyar Péter megerősítette kétharmados vállalásait
Magyar Pétert a reggeli szavazás után tartott sajtótájékoztatón kérdeztük.

Friss

Népszerű

Összes
Trump Orbánról: A barátom volt
Kaczynski elhitte, hogy Magyar Péter megsütött egy kölyökkutyát
Kovács Gergely: Felszámolási eljárást fognak kezdeményezni a Kutya Párt ellen
Orbán Anita: Felszólítjuk Szijjártó Péter minisztert és kollégáit, hogy azonnal hagyjanak fel minden iratmegsemmisítéssel
Pintér Bence öt évre kitiltaná a fekete pufajkásokat
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik