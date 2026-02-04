bűnügyi nyilvántartáscigányokgyöngyöslázár jános
Lázár elmondta, honnan tud a gyöngyösi roma tüntetők állítólagos bűnlajstromáról

Mohos Márton / 24.hu
admin Kassai Zsigmond
2026. 02. 04. 07:32
Mohos Márton / 24.hu

Lázár János pusztaszabolcsi fórumát követen kedden esete újságírók kérdezhették az építési és közlekedési minisztert, amiről a fideszes politikus rendhagyó módon videót tett közzé a közösségi médiában.

A sajtótájékoztató mégsem sikerülhetett olyan jól a stáb szerint, Krakkó Ákosnak, a miniszter sajtófőnökének legalábbis később egy külön videóban kellett feltennie a kérdést: honnan volt tudomása Lázárnak arról, hogy kik vettek részt a gyöngyösi fórumon. A válasz így hangzott:

Hát, nagyon egyszerű, a rendőrség nyilván igazoltatta őket, utána a belügyminiszter nyilván jelentett a miniszterelnöknek, mert egy miniszterről van szó. Én annyit tudok, amennyit a kormány tagjai tudhatnak.

Újságírói kérdésre válaszolva a miniszter előzőleg azt állította, hogy miután a gyülekezési törvény hatálya alá tartozó rendezvényről van szó, a rendőrség nyilván igazoltatta a rendbontókat –, arra viszont nem adott választ, hogy a vélt vagy valós bűnügyi adatokat honnan tudták meg.

Lázár azt állította, hogy a tüntetők bűnügyi személyes adatait nem ő hozta nyilvánosságra, az adatokat a sajtó hozta nyilvánosságra, ő onnan vette át. A valóságban a kormánypárti Magyar Nemzet pénteki cikke után a Fidesz és Lázár János maga tette közzé egy videóban, hogy milyen állítólagos bűncselekményeket követtek el a tiltakozók. Orbán Viktor miniszterelnök valamivel később Hatvanban, a Digitális Polgári Körök (DPK) „háborúellenes gyűlésén” mondott beszédet, ahol úgy fogalmazott:

Emberölés, rablás, lopás, kényszerítés, szexuális erőszak. Ez van a priuszukban, akiket a Tisza odaküldött a fideszesekre Gyöngyösön. […] Ezért utána is mentem, hogy mi a helyzet. Megnéztem, hogy mégis kikhez volt szerencsénk.

Mindez azért érdekes, mert a kormánytól független jogász szakértők szerint ezek az adatok jogszerűen nem kerülhettek volna pártokhoz vagy politikusokhoz. Ezeknek a bűnügyi személyes adatoknak a megszerzése és a közlése is törvénysértő – feltéve, hogy valósak. Ha nem, akkor rágalmazás valósulhatott meg. Horváth Lóránt, az Ügyvédkör elnöke lapunknak kedden úgy nyilatkozott:

Nem rendelkezik olyan jogkörrel a miniszterelnök, mely feljogosítaná őt arra, hogy akár tüntetőkről, akár bárki másról nyilvánosan büntetett előéletre vonatkozó állításokat tegyen – akár általánosságban, akár konkrét bűncselekmények megjelölésével.

Megkérdeztük a rendőrséget arról, hogy Lázár János gyöngyösi fórumán történtek-e igazoltatások, illetve indult-e büntetőeljárás bármilyen ügyben. Kerestük továbbá a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságát, a Belügyminisztériumot, a Kormányzati Tájékoztatási központot és a Fideszt is, hogy megtudjuk, miként kerülhettek a kabinet, illetve a kormánypárt kezébe a bűnügyi nyilvántartásban szereplő személyes adatok. Ha válaszolnak, beszámolunk róla.

Február 22-én Lázár János a Balatonalmádiban megtartott fórumán a magyar cigányokról azt mondta: „Ha migránsok nincsenek, és valakinek takarítani kell az InterCityn a mosdót, mert oda egyébként a magyar választópolgárok nem olyan nagy lendülettel jelentkeznek, hogy másnak a szaros mosdóját takarítsák, akkor fel kell tárni a belső tartalékokat. És a belső tartalék a magyarországi cigányságot jelenti. Ez a valóság”.

A miniszter mondatai széles körben tiltakozást váltottak ki, olyannyira, hogy pár nappal később Lázár bocsánatkérésre kényszerült, a múlt héten Gyöngyösön pedig tiltakozók zavarták a fórumát.

