Lázár János arról beszélt, hogy a cigányság jelenti a belső tartalékot „más szaros mosdójának a takarítására”, Magyar Péter szerint ezzel túlment minden határon

Ha migránsok nincsenek, és valakinek takarítani kell az InterCityn a mosdót, mert oda egyébként a magyar választópolgárok nem olyan nagy lendülettel jelentkeznek, hogy másnak a szaros mosdóját takarítsák, akkor fel kell tárni a belső tartalékokat. És a belső tartalék a magyarországi cigányságot jelenti. Ez a valóság.

Erről beszélt Lázár János csütörtökön, a Balatonalmádiban tartott lakossági fórumon, azzal összefüggésben, hogy a magyarság folyamatosan fogy.

Az építési és közlekedésügyi miniszter azt is hozzátette, nincs annál nagyobb siker, mint hogy lehetőséget biztosítottak több százezer magyar cigány fiatal számára a tanulásra és a munkára.

Magyar Péter erről megosztott egy videót a Facebookon, és azt írta: Lázár túlment minden határon.

Nem véletlenül, hanem szándékosan belemondta a kamerába, hogy az Orbán-kormány milyen feladatot szán a magyarországi cigányságnak Vajon mit szólna ehhez Cziffra György, Cinka Panna, Dankó Pista, Szakcsi Lakatos Béla vagy Rigó Jancsi? És mit szólnak ehhez a Fidesz roma politikusai és celebjei? Mit szól ehhez Magyarország?

– tette fel a kérdést a Tisza Párt elnöke.

Az ő értelmezésében „Lázár szerint a felvidéki magyarok szlovákok, a romák meg arra jók, hogy a vasúti mosdókat takarítsák, miközben ő a milliárdos kastélyából szétlopja a közös hazánkat”.

Elég volt! Lázár János takarodjon a közéletből!

– zárta a posztját.