- Végrehajtás alá került Kósa Lajos rokonának megrogyott agrárcége
- Závecz Research: erősödött a Tisza és a Fidesz is
- Magyar Péter: Lázár János lehet a Fidesz–Mi Hazánk-koalíció miniszterelnök-jelöltje
- Feloszlatta a Fidesz jelöltje a párt érdi szervezetét, miután a tagok egy jelentős része nem támogatta az indulását
- Orbán: A külügy bekéreti az ukrán nagykövetet
- Jakab Péter a DK színeiben indul a választáson
- Jön a teljes tiltás az orosz gázra az EU-ban, Magyarország pert indít a rendelet ellen
- Rendkívüli haláleset történt a Szent Imre Kórházban
A nap legfontosabb hírei – 2026. január 26.
Mohos Márton / 24.hu
Tényleg lehet Lázár Jánosból miniszterelnök-jelölt?
