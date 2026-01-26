Feloszlatta a Fidesz jelöltje a párt érdi szervezetét, miután a tagok egy jelentős része nem támogatta az indulását

Támogatásommal a Fidesz – Magyar Polgári Szövetség Országos Választmánya feloszlatta az érdi szervezetet

– közölte a Facebookon Kardosné Gyurkó Katalin miniszterelnöki biztos, a Fidesz-KDNP képviselőjelöltje az érdi központú Pest megye 1-es választókerületben.

Mint írta, „választókerületi elnökként az a célom, hogy Érden is elsősorban az elvégzett munkáról és annak eredményeiről ismerjék a Fideszt. Ennek érdekében a változó világban a szervezetben is változásra van szükség: egy hatékonyabb, konstruktívabb, mentalitásában és stílusában is megújult érdi Fideszre. Ennek alapfeltétele, hogy új emberek jöjjenek vagy lépjenek előre, és ők jelenítsék meg értékeinket, véleményünket és képviseljék a pártot.”

Alkalmatlanná vált a helyi csoport a választásra való felkészülésre

A kép azért ennél némileg árnyaltabb, a hvg.hu cikke szerint azzal javasolta az érdi szervezet feloszlatását Kövér Lászlónak, hogy

a belső konfliktusok magva, véleményem szerint csak az érdi Fidesz feloszlatásával, majd újjászervezésével orvosolható.

A lap birtokába került a döntésről szóló, párttagokhoz eljuttatott értesítés is, amelyben az áll, hogy „a kudarccal végződött 2024. június 9-i önkormányzati választásokat követően, tartósan megbomlott a belső egység”, és ez „a fennálló méltatlan állapot súlyosan sérti a Szövetség érdekeit és jó hírét”.

Az indoklás szerint a helyi csoport „a közelgő újabb országgyűlési választásokra való felkészülésre alkalmatlanná vált”, ráadásul „számos olyan ember rendelkezik még mindig tagsági jogviszonnyal, aki a csoport tényleges életében és politikai tevékenységében már régóta egyáltalán nem vesz részt, és még a tagdíj és kiegészítő tagdíj fizetési kötelezettségének sem tesz eleget”. Végül megállapították, hogy

a számos szabálytalansággal terhelten működő csoport teljes és átfogó megújítása, különös tekintettel a közelgő országgyűlési választásokra, nem várathat tovább magára, s ez pedig nem képzelhető el annak feloszlatása nélkül.

Várják vissza azokat, akik az elmúlt időszakban eltávolodtak

Kardosné a jövőről azt írta, az új csapat már készen áll, „amelynek munkája elsődlegesen a város és a választókerület képviseletét jelenti a politikában, s csak emellett a politika képviseletét a városban. Ezt támogatja az Országos Választmány oszlatásról szóló döntése. Hálásan köszönöm nekik, mert alig három hónappal az országgyűlési választások előtt egy ilyen döntéshez komoly elkötelezettség és politikai bátorság szükséges.”

Huszonöt éve érdiként, és húsz éve helyi civil szervezeti vezetőként is tudom, és nagyra becsülöm az érdi szervezet elmúlt két évtized során elért jelentős eredményeit, mind a város fejlesztésében, mind a politikai versenyben. A döntés nem ezeknek a sikereknek a megkérdőjelezését jelenti. Ám az is egyértelművé vált az elmúlt években, hogy jelentősebb megújulásra van szükség, mert valami megváltozott.

A jövőben is számítunk mindazok munkájára, aktivitására és tanácsaira, akik a maguk helyén és területén eddig is tették a dolgukat, és segítették a polgári értékrend sikerét helyben és országosan egyaránt.

– írta, hozzátéve, hogy szeretettel várják vissza azokat, akik az elmúlt időszakban eltávolodtak, ahogy várják azokat is, akik egy megújult érdi Fidesszel szívesen dolgoznának együtt városukért és választókerületükért.

Aradszkit váltotta

Kardosné Gyurkó Katalin Aradszki Andrást váltja képviselőjelöltként. Novemberben a gyermekvédelmi nevelőszülői rendszer és az örökbefogadás koordinációjáért felelős miniszterelnöki biztossá nevezték ki. A 47 éves politikusnő polgármesterjelöltként súlyos vereséget szenvedett tavaly, mindössze 32 százalékot szerzett az ellenzéki Csőzik Lászlóval szemben. Sokáig a Nagycsaládosok Országos Egyesületének elnöke volt, alapító tag a miniszterelnök egyes számú DPK-jában, és a Családokért DPK vezetője.

A Szabad Európa információja szerint Aradszki – aki úgy nyert 2022-ben, hogy előtte Covid-fertőzés miatt öt hétig volt lélegeztetőgépen, majd öt hónapnyi kórházi és rehabilitációs kezelés után tért vissza a parlamentbe – szeretett volna újraindulni, és a helyi KDNP-ben kisebb lázadás is kitört, miután Pesti Imre regionális igazgató közölte velük a döntést, de ez sem számított, mivel személyesen Orbán választotta ki a feladatra Kardosnét.