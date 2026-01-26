Végrehajtás alá került Kósa Lajos rokonának megrogyott agrárcége

Végrehajtási eljárás indult a mátészalkai székhelyű Bászna Gabona Zrt.-nél, amelyről a 24.hu írta meg, hogy az Kósa Lajos fideszes országgyűlési képviselő rokonáé.

A Nyíregyházi Törvényszék Cégbíróságának hétfőn megjelent végzése szerint egy nyírbátori közjegyző rendelte el a végrehajtást a társaságnál, amelynél sikkasztás gyanúja miatt a rendőrség is nyomoz. Az viszont nem derült ki, hogy ki kezdeményezte az eljárást, és ezt az eljáró Lazók Zoltán Mihály Közjegyzői Irodájánál sem árulták el megkeresésünkre.

A társaság boldog-boldogtalannak – köztük öt különböző banknak is – tartozik. A Mezőgazdasági Szövetkezők és Termelők Országos Szövetsége (MOSZ) ismeretei szerint meghaladja a tízmilliárd forintot a Bászna Gabona Zrt.-vel szemben fennálló követelésállomány, amelynek jelentős része termelői követelés.

Felszámolás nincs, cáfolta a minisztert a bíróság