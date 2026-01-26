bászna gabonabászna gabona zrt.felszámolásgulyás gergely
Gazdaság

Végrehajtás alá került Kósa Lajos rokonának megrogyott agrárcége

Bászna Gabona Zrt. hivatalos facebook oldala
admin Horváth Csaba László
2026. 01. 26. 16:15
Bászna Gabona Zrt. hivatalos facebook oldala
A Bászna Gabona Zrt. fűnek-fának tartozik, most egy nyírbátori közjegyző elrendelte a végrehajtást a cég ellen. A fideszes politikus rokonságába tartozó társaság ellen sikkasztás miatt nyomoznak, és bár Gulyás Gergely korábban azt állította, több felszámolási kérelmet is benyújtottak a cég ellen, ezt hétfőn másodjára is megcáfolta a bíróság.

Végrehajtási eljárás indult a mátészalkai székhelyű Bászna Gabona Zrt.-nél, amelyről a 24.hu írta meg, hogy az Kósa Lajos fideszes országgyűlési képviselő rokonáé.

A Nyíregyházi Törvényszék Cégbíróságának hétfőn megjelent végzése szerint egy nyírbátori közjegyző rendelte el a végrehajtást a társaságnál, amelynél sikkasztás gyanúja miatt a rendőrség is nyomoz. Az viszont nem derült ki, hogy ki kezdeményezte az eljárást, és ezt az eljáró Lazók Zoltán Mihály Közjegyzői Irodájánál sem árulták el megkeresésünkre.

A társaság boldog-boldogtalannak – köztük öt különböző banknak istartozik. A Mezőgazdasági Szövetkezők és Termelők Országos Szövetsége (MOSZ) ismeretei szerint meghaladja a tízmilliárd forintot a Bászna Gabona Zrt.-vel szemben fennálló követelésállomány, amelynek jelentős része termelői követelés.

Felszámolás nincs, cáfolta a minisztert a bíróság

