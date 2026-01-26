Závecz Research: erősödött a Tisza és a Fidesz is

Folytatódott Tisza és a Fidesz-KDNP táborának bővülése: előbbi tavaly nyár óta 32-ről 36%-ra erősödött, utóbbi 26-ról 31%-ra, derül ki a Závecz Research legfrissebb, január második felében végzett közvélemény-kutatásából.

A kutatás szerint e tendencia részeként november vége óta minkét párt 1-1 százalékponttal növelte a támogatottságát. Jelenleg a Tisza Párt mögött a 2,9 millió szavazópolgár áll, a Fidesz mögött pedig 2,5 millió. Három párt azonos nagyságú táborral rendelkezik: a Mi Hazánknak, a Demokratikus Koalíciónak és a Kétfarkú Kutyapártnak 3-3 százalékos a támogatottsága. A pártnélküliek aránya 23 százalék.

Kiderült, a biztos elmenetelt ígérők és pártot is választók csoportjában a Tisza Párt 49 százalékos, a Fidesznek 39 százaléka van. A Mi Hazánk az előző parlamenti választások óta egyszer sem került a bejutási küszöb alá, most is eléri az 5 százalékot. Ebben az aktív választói körben a DK 4 százalékon, a Kétfarkú Kutyapárt 3 százalékon áll.

A diplomásoknál kétszeres fölényben a Tisza Párt, a falvakban határozott a Fidesz előnye

A Tisza és a Fidesz-KDNP szavazóinak rendkívül eltérő a társadalmi-demográfiai karaktere. Az életkor, az iskolai végzettség és a településtípus különböző csoportjainak többségében egyértelmű, hogy melyik párt erősebb a másiknál.

A diplomásoknál kétszeres fölényben van a Tisza Párt (49%-23%), és az érettségizettek körében is jelentős az előnye (37%-27%). A szakmunkás képzettségűek s még inkább az általános iskolai végzettségűek csoportjaiban viszont a Fidesz-KDNP listának van több támogatója (38%-31% illetve 38%-27%), olvasható az elemzésben.

Látványos különbözik a két párt beágyazottsága a különböző településtípusokban is. Amíg Budapesten kétszer (44%-21%), a megyeszékhelyeken másfélszer (39%-26%) több szavazója van a Tiszának, mint a Fidesznek, addig a falvakban határozott előnyben van a kormánypárt (40%-36%). A kis- és közepes városokban meglehetősen kiegyenlítettek az erőviszonyok: a Tisza 31, a Fidesz 32%-on áll.

A 40 év alattiak csoportjában fölényesen vezet a Tisza Párt, 41%-os a tábora, a kormánypárté 22%.

A negyvenes-ötvenes korosztályban teljesen azonos a táboruk mérete: 33-33%-os.

A 60 év felettiek körében a Fidesz-KDNP előzi a Tiszát: 38, illetve 35%-ot érnek el.

Mennyien mennek el biztosan szavazni?

A Tisza Párt 2,9 millió támogatójából 2,3 millióan teljesen biztosak abban, hogy szavazni fognak, további 300 ezren valószínűsítik részvételüket, s körülbelül 300 ezren jelenleg passzívak. A Fidesz-KDNP 2,5 millió s táborából 1,9 millióan biztos résztvevőnek mondják magukat, míg 300 ezren valószínűnek tartják, hogy elmennek. A kormánypártiak közül 300 ezren azt jelezték, hogy most inkább otthon maradnának. Látható, hogy mindkét pártnak nagyjából 300 ezer, részvételében hezitáló szimpatizánst kell aktívvá tenni, s ugyanennyi támogatót kell kimozdítania a passzivitásból.

A Závecz elemzése szerint mozgósítási feladaton kívül a pártok sikeres szerepléséhez az is fontos, hogy a bizonytalan választópolgárokat elérjék, majd maguk mellé állítsák. E tekintetben talán a legnagyobb figyelmet az aktív bizonytalanokra kell fordítaniuk. Jelenleg a választókorú népesség 6 százaléka (nagyjából 450-500 ezer fő) tekinthető aktív bizonytalannak: ők el akarnak menni szavazni, de még nem tudják, hogy kire adják a voksukat. E csoport tagjai főképpen azokban a rétegekben találhatók, ahol a Fidesz-KDNP az erősebb: az alapfokú végzettségűeknél, a kisvárosokban, falvakban élőknél. Ugyanakkor a véleményük inkább kritikus, mint elfogadó a közállapotokkal kapcsolatban, s ez jobban növelheti az ellenzék, mint a kormányoldal esélyeit: 23 százalékuk szerint jó irányba mennek a dolgok hazánkban, míg 54 százalékuk szerint rossz irányba.

Az adatfelvétel 2026. január 19-24. között készült, ún. hibrid adatfelvételi módszerrel, telefonos és online kérdezés együttes alkalmazásával. A megkérdezettek száma 1000 fő, akik együttesen az ország 18 éves és annál idősebb lakosságát képviselik nemi hovatartozás, iskolai végzettség, életkor és településtípus szerint.

A Medián és az Idea is Tisza-előnyt mér

A Medián friss felmérése szerint ugyancsak tovább nőtt a Tisza Párt előnye a Fidesszel szemben: a biztos pártválasztók körében már 12 százalékponttal vezetnek, miután két hónap alatt 10-ről 12 pontra nőtt a különbség. A Tisza támogatottsága ebben a körben 51 százalék, míg a Fideszé 39. A választani tudók körében 49–41-re, a teljes népességben pedig 40–33-ra vezet Magyar Péter pártja, miközben a Fidesz támogatottsága stagnált vagy gyengült.

Az IDEA Intézet januári adatai szintén Tisza-fölényt jeleznek: a teljes népesség körében 35 százalékot mértek a pártnak, míg a Fidesz–KDNP 27 százalékon állt. A biztos szavazók körében 8-10 százalékpontos előnyt lát az intézet. A DK az IDEA szerint továbbra is elérné az 5 százalékos parlamenti küszöböt, míg a Mi Hazánk éppen alatta maradna – ez utóbbi tendencia viszont nem jelenik meg más kutatócégek méréseiben, amelyek többnyire a Mi Hazánkat tartják bejutásra esélyesnek.