Jakab Péter a DK színeiben indul a választáson

Jakab Péter, a Nép Pártján elnöke a Demokratikus Koalíció jelöltjeként indul az április 12-i országgyűlési választásokon Borsod-Abaúj-Zemplén megye 1. számú választókerületében, azaz Miskolcon és a környező településeken – jelentette be a DK hétfőn.

A politikus tavaly júliusban jelentette be, hogy indul a 2026-os választáson, és visszautasította, hogy bárki pénzzel befolyásolhatná. A Momentum korábbi elnöke, Fekete-Győr András ugyanis korábban arról beszélt, hogy a Fidesz több alkalommal is megkereste a pártot indulásra és támogatást ajánlott, amit ők visszautasítottak.

Jakab akkor elmondta: 15 éve alatt kétszer próbálták megvesztegetni – egyszer 2010-ben egy környezetszennyező ügy elhallgatásáért, másodszor a 2021-es előválasztás idején –, de mindkétszer nemet mondott.

Négy éve alapította meg a Nép Pártján mozgalmat

Jakab Péter 2022-ben arról beszélt, hogy bár újraválasztották a Jobbik elnökének, a párton belüli konfliktusok, szivárogtatások és belső hatalmi játszmák miatt inkább lemondott és kilépett. A Jobbikot akkoriban már a Fideszhez közeledő pártnak tartotta, amely szerinte puccsal távolította el. Úgy érezte, ha marad, az „meghasonlás” lett volna.

Új mozgalmat indított Nép Pártján néven, amelyet a „rezsim veszteseinek” szánt, ideológiák helyett hétköznapi problémákra fókuszálva. Szerinte az ellenzék csak akkor lehet sikeres, ha megújul, közösséget épít, és megszabadul az „életképtelen” szereplőktől. Úgy látta, a politikában most a közösségépítés, a hitelesség és a választók felkeresése a kulcs. A mozgalmat a saját politikai újrakezdésének is tekinti, és azt mondja: van „miért és kikkel” újra építkezni.

A politikus nemrégiben keményen bírálta Miskolc polgármesterét. Tóth‑Szántai József a Fidesz kongresszusán arról beszélt: rendet tettek Miskolcon, és ezt Donald Trumpnak is megmutatná. Jakab szerint ez hiteltelen, mert a városban nemrég két késelés is történt, Lyukóban házakat lopnak el, és szerinte a város a rendőrség megerősítése helyett egy fideszes cégnek fizet a „seriffprogramért”. Úgy fogalmazott: a cél nem rendteremtés, hanem üzlet, és felszólította a polgármestert, hogy ismerje meg jobban a várost.