Keddi friss hírek, forgalom, időjárás – Reggeli pakk

24.hu
2026. 01. 20. 06:59
2026. január 20., kedd

Friss hírek

 

Ezekre figyelj, ha elindulsz otthonról:

BKK

  • 78-as trolibusz útbeszakadás miatt nem érinti a Bethlen Gábor tér megállót a Keleti pályaudvar M felé.

 

Mai időjárás:

  • A borult, ködös területeken fordulhat elő jelentéktelen hószállingózás, esetleg ónos szitálás.
  • A legmagasabb nappali hőmérséklet -7 és +1 fok között alakul.
  • Késő estére -13 és -5 fok közé hűl a levegő.
  • Részletes időjárás-előrejelzés.

 

Névnap:

  • Fábián
  • Sebestyén

 

Deviza középárfolyam:

  • EUR 385,97
  • USD 332,05
  • CHF 415,69
  • GBP 445,15

 

+1

