Keddi friss hírek, forgalom, időjárás – Reggeli pakk

2026. január 20., kedd
- Szijjártó szerint nem európai uniós ügy a Grönland körüli geopolitikai konfliktus.
- Trump Orbán mellett Putyint is meghívta a béketanácsába.
- Magyar Péter a Szőlő utca bezárásáról: Azt hiszik, szőnyeg alá tudják söpörni az ott történt szörnyűségeket.
- Kapitány István: Az energia meghatározó része egy gazdaság fejlődésének, mi ezt megpróbáljuk másképpen megközelíteni, és nekem itt konkrét szakmai tudásom van.
- Felmentették a gyermekpornográfiával vádolt volt fideszes alpolgármestert.
- Radics Béla felfüggesztését és országgyűlési képviselőjelöltségének visszavonását követeli a Tisza a Fidesztől.
- Rokoni cégek kaptak százmilliós kifizetéseket a korábbi fideszes városvezetés idején Fonyódon.
- Leállt 24 órára a fűtés- és a melegvíz-szolgáltatás Kazincbarcika egy részén. A kilyukadt távhővezeték miatt szolgáltatáskiesés egy óvodát is érint.
- A 78-as trolibusz útbeszakadás miatt nem érinti a Bethlen Gábor tér megállót a Keleti pályaudvar M felé.
- A borult, ködös területeken fordulhat elő jelentéktelen hószállingózás, esetleg ónos szitálás.
- A legmagasabb nappali hőmérséklet -7 és +1 fok között alakul.
- Késő estére -13 és -5 fok közé hűl a levegő.
- Fábián
- Sebestyén
- EUR 385,97
- USD 332,05
- CHF 415,69
- GBP 445,15
„Leszarják azokat az embereket, akik itt élték le az életüket!” – új otthont kell keresniük, mert a reptérre vezető gyorsforgalmi út felújítása miatt elbontják a házukat
Évtizedekig éltek a gyorsforgalmi út mellett, de az állam most úgy döntött: menniük kell.