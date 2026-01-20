Ideiglenes bizottság vizsgálta az előző önkormányzati ciklus pénzügyeit Fonyódon. A balaton-parti képviselő-testülete decemberben zárt ülésen tárgyalt a vizsgálati anyagról, de nem fogadták el a beszámolót, miután a kormánypárti és korábbi civil-ellenzéki képviselők nemmel szavaztak, illetve tartózkodtak a szavazáson.

A Népszava közérdekű adatigényléssel kikérte a bizottsági beszámolót, de azt arra hivatkozva nem adták ki, hogy a zárt ülések előterjesztései nem nyilvánosak. Így viszont nem lehet megismerni a beszámoló megállapításait. A lap úgy ítélte meg, hogy az önkormányzat hivatkozása nem felel meg a törvénynek, ezért ismét az adatok kikérése mellett döntöttek.

A lap információ szerint a bizottsági vizsgálat megállapította, hogy a 2019-24-es önkormányzati időszakban – ez volt a várost 18 évig vezető, fideszes Hidvégi József polgármester utolsó ciklusa – csaknem 300 millió forintnyi önkormányzati kifizetés lehet aggályos. Meg nem nevezett forrásaik szerint a kifizetések legfőbb kedvezményezettjei között a korábbi városvezető, illetve a Fonyódi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft. (FVFVÜ) vezetőjének rokonait említették:

a polgármester apósa, felesége és fia azóta megszűnt cége együtt közel 110 milliót kapott zöldterület gondozása és más feladatok címszóval, a városüzemeltetési cégvezető párja pedig évi 20 milliót strandüzemeltetésre, illetve további milliókat szintén zöldterület gondozásra és más feladatokra, lánya pedig havi 80 ezerért adott jogi tanácsokat az FVFVÜ vezetőségének, tehát a saját anyjának.

A lap szerint az érintett szerződések és számlák egy része rendre valamivel kevesebb, mint ötmillió forintról szólt, a többi pedig alulról karcolta az egymilliót. A két összeghatár nem lehet véletlen, ugyanis az előbbinél nagyobb tételeket a polgármesternek már a képviselő-testület elé kell vinnie, utóbbi pedig az ügyvezető saját döntésének felső határát jelenti.

A helyi ellenzék ugyan megpróbálkozott egy rendkívüli testületi ülés összehívásával, hogy újra tárgyalják a vizsgálati anyagot, ám kezdeményezésüket lesöpörte a fideszes vezetés, illetve Hidvégi utóda és párttársa, Erdei Barnabás, aki az alpolgármesteri székből ülhetett át a polgármesteri székbe 2024-ben. Így az ideiglenes bizottság elnöke, a független képviselőként testületi tag Németh Helga – aki a tavaszi országgyűlési választáson a DK helyi jelöltje – elküldte a bizottsági beszámolót az ügyészségnek, a NAV-nak, az Integritás Hatóságnak, az Állami Számvevőszéknek és a somogyi kormányhivatalnak.