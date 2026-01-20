„Leszarják azokat az embereket, akik itt élték le az életüket!” – új otthont kell keresniük, mert a reptérre vezető gyorsforgalmi út felújítása miatt elbontják a házukat

Gigacz Józsefné 40 éve él a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérre vezető gyorsforgalmi út melletti kertes házában, Erzsébettelepen, Budapest XVIII. kerületében. A kert, ahová behív minket, rendezett, látszik, hogy karban van tartva. Nemrég vetette el a fűmagokat is, de a zöld gyep látványában már könnyen lehet, hogy nem gyönyörködhet. Hiába múlt ugyanis 72 éves, hamarosan költöznie kell. Nem a saját akaratából: az állam rendelkezett így. Otthona ugyanis egyike annak a 169 ingatlannak, melyeket az állam, a repülőtérre vezető autóút átépítése miatt, lebontana.

72 évesen új otthont keresni

Padlót fogtam! Gondolja el: 40 éve élek itt, és most, 72 éves koromban el kell költöznöm. Se ismerős, se semmi. Új orvos. Milyen szomszédaim lesznek? Kivel beszélgetek? Hol tudok bevásárolni?

– fakad ki, amikor arról kérdezem, mit szól ahhoz, hogy az ő házát is bontásra jelölték ki. „Fogalmam sincs, hogy tudok-e hasonló, kertes házat venni valahol. Hová költözzek? Gusztustalan, hogy ők semmit nem ajánlanak föl. Nincs, mondjuk, három lakás, amiből választhatnék, hanem én menjek és keressek magamnak lakást. Na hol?”

A kertben beszélgetünk, nekem pedig muszáj közelebb lépnem, mert a gyorsforgalmi út zajától alig hallom, amit mond. Autók dudálnak, kamionok dübörögnek, folyamatos aláfestést adva a beszélgetésnek. Elmondása szerint panelben laktak, de a férje nem szeretett ott lenni, ezért eladták – akkor vették ezt a kertes házat. Akkoriban még nem volt ekkora a forgalom, fokozatosan lett ilyen. De Gigacz Józsefnét már nem zavarja: megszokta. Esetleg csak egy kicsit, ha nyitva az ablak, nyáron. De azt szerinte egyébként sem ajánlott nyitva hagyni, mert „bárki bejöhet”.

Gigacz Józsefnéhez december 18-án jöttek ki felmérni az ingatlant. A nagyjából fél órás helyszíni szemle során „a szakértő mindent lefényképezett, még a pincébe is lementek, azt is lefotózta”.

Az az igazság, hogy én már mindent úgy csinálok, hogy a fiam is itt legyen. Mert azt mondja: «Anyu, téged úgyis megetetnek». Így ő is itt volt tegnap

– teszi hozzá. El van keseredve, szerinte már biztosan meg fog valósulni a beruházás, mert kész tervek vannak.

Miről szól ez a beruházás?