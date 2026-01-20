Magyar Péter Szőlő utca bezárásáról: Azt hiszik, szőnyeg alá tudják söpörni az ott történt szörnyűségeket

A kormány azonnali hatállyal, keddtől bezáratja a sorozatos botrányokról hírhedtté vált Szőlő utcai javítóintézetet. Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke a hírre reagálva azt írta:

Azt hiszik, ha eltüntetik az embertelenség szimbólumát, akkor a szőnyeg alá tudják söpörni az ott történt szörnyűségeket. De sem az ott elkövetett bűnöket, sem a bicskei áldozatok fájdalmát nem fogják tudni ezzel eltüntetni.

„A TISZA feladata lesz a bűnök feltárása és a működő gyermekvédelem kiépítése” – tette hozzá Magyar.

Lapunk nemrég több, egymástól független forrástól is úgy értesült, hogy a büntetés-végrehajtás a Szőlő utcai javítóintézetben lévő fiatalokat a tököli büntetés-végrehajtási intézetben kialakítandó új részlegre helyezhetik át.

A Szőlő utcai javítóintézet volt igazgatóját, Juhász Péter Pált, valamint az élettársát, a gyermekvédelemben felnőtt, ugyancsak az intézetben dolgozó A.-t 2025 májusában tartóztatták le. Az ellene tett bejelentések ellenére 15 évig a posztján maradó Juhász és párja a gyanú szerint bűncselekmények sorát követték el, köztük gyermekotthonokban nevelkedett fiatal nőket futtattak prostituáltként. A múlt héten egy olyan dokumentum is előkerült, amely azt igazolja, hogy a kormány már 2013-ban tudott arról, hogy mi folyhat az intézmény falai között.