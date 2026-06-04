Tarantino szerint Hollywoodból íz nélküli virsligyár lett, ezért már filmet is alig néz

Quentin Tarantino elégedetlen Hollywooddal – nem is kicsit. Lesújtó véleményét a brit filmes újságban, a Sight and Soundban osztotta meg a nyilvánossággal, ahol azt írja, hogy manapság szinte nem is tud megnézni egy új filmet anélkül, hogy menet közben ízekre ne szedné.

A hibák, a valószerűtlenségek, a közönség kiszolgálása, a rosszul megválasztott szereplők vagy egyszerűen a nettó ostobaság rendszerint megtorpedóznak minden új filmet, amely abból az íz nélküli virsligyárból kerül ki, amely valaha Hollywoodnak nevezte magát. Manapság már maga a film fogalma is inkább megvetést vált ki belőlem, mint felemelő érzéseket

– írja Tarantino, nagyvonlaúan megemlítve néhány filmet, ami tetszett neki az utóbbi években (például Spielberg West Side Story remake-je, illetve Kevin Costner hatalmasat bukó westernjei, a Horizont: Egy amerikai eposz 1 és 2). De aztán úgy folytatja, hogy de még ezek sem ragadták magukkal igazán, „nem repítettek el abba a varázslatos élményvilágba, ahová régen rendszeresen eljutottam, és ami miatt a filmeket minden más művészeti ágnál jobban szerettem. Manapság inkább könyvet olvasok.”

Az Oscar-díjas rendező most egy színdarabon dolgozik, amit a tervek szerint 2027-ben mutatnak be Londonban. Arról, hogy tizedik –egyben ígéretei szerint utolsó – filmjét mikor és miről készíti, egyelőre még nem árult el semmit.