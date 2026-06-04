Haaland leigazolásával kampányol a Real-elnök kihívója

A vasárnapi szavazáson a Real pártoló tagjai, a sociók a 79 éves Pérez és a 37 éves, a megújuló energia területén vállalkozó Riquelme között választhatnak.

Az ígéretek mindkét oldalon záporoznak, Pérez nem mondott újat azzal, hogy José Mourinhót szánná az új vezetőedzőnek, és az sem okozott földrengést, hogy megválasztása esetén leigazolná a Liverpooltól távozó Ibrahima Konatét, mivel a francia védőt korábban is összeboronálták már a klubbal.

Riquelme már korábban bejelentette, hogy bírja két klublegenda támogatását, és megválasztása esetén Raúlt tenné sportigazgatónak, Fernando Hierrót pedig az akadémia vezetőjének. Most pedig egy tv-műsorban azt is elárulta, hogy két nagyágyút hozna a klubhoz, Erling Haalandot, valamint az aranylabdás Rodrit (jelenleg mindkettő a Manchester City futballistája).

„Ha megszegem az ígéretem, és valamelyik játékost nem sikerül megszerezni, akkor mind a 100 ezer socio tagdíját kifizetem” – harsogta Riquelme. Aki azt is hozzátette, Haaland manchesteri szerződésében szerepel egy kivásárlási ár, és a norvég klasszis a Realba szeretne igazolni.

The moment Enrique Riquelme confirmed Erling Haaland will be his star signing for Real Madrid. pic.twitter.com/VfhUA1JlyL — Speedline (@speedlinexx) June 4, 2026

A 25 éves támadó 2025-ben hosszabbított a Citynél 2034-ig, és az ESPN azt írja, akkor a sporttörténelem egyik legjövedelmezőbb szerződését írta alá. Nem sokkal Riquelme bejelentése után reagált Haaland ügynöke, Rafaele Pimenta, aki azt mondta: nagyon szórakoztató hallani a realos pletykákat, de ebből semmi nem igaz, majd sok sikert kívánt az elnökválasztás mindkét jelöltjének.

2006 óta az idei az első alkalom, hogy Péreznek kihívója akadt az elnökválasztáson.