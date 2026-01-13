drogterjesztésbűnügykábítószerrendelet
Fokozódó drogszigor, egyszerűbb boltbezárás

AZ Orbán Viktor által jegyzett rendelet hatályba lépett.
2026. 01. 13. 08:35
AZ Orbán Viktor által jegyzett rendelet hatályba lépett.
A zéró tolerancia jegyében, a háborús veszélyhelyzetre hivatkozva.

Megjelent a Magyar Közlönyben a kormány rendelete a kábítószer előállításának, használatának, terjesztésének, népszerűsítésének tilalmával összefüggő veszélyhelyzeti szabályokról. A cél a kábítószer és az illegális tudatmódosító szerek használatának, terjesztésének és népszerűsítésének teljes felszámolása.

Az Orbán Viktor miniszterelnök által aláírt rendelet a háborús veszélyhelyzetre hivatkozva felülírja a szervezett bűnözés, valamint az azzal összefüggő egyes jelenségek elleni fellépés szabályairól és az ehhez kapcsolódó törvénymódosításokról szóló törvénynek az üzletek működésével összefüggő közrendvédelmi szabályait.

A jelenlegi szabályozás szerint a rendőrség a büntetőeljárás befejezéséig, de legfeljebb három hónapra ideiglenesen bezárathatja azokat a helyeket, amelyek területén kábítószer-kereskedelem, kábítószer készítésének elősegítése, tudatmódosító anyaggal visszaélés vagy teljesítményfokozó szerrel visszaélés elkövetése miatt indult büntetőeljárás.

Az eredeti jogszabály szerint a rendőrség a büntetőeljárásnál ugyanakkor figyelembe veszi

a) az üzlet működéséért felelős személynek (…) jó- vagy rosszhiszemű magatartását, illetve a bűncselekmény felderítése érdekében a hatóság felé tanúsított együttműködését vagy ennek hiányát, valamint

b) (…) a bűncselekménynek az üzlet területén történő elkövetése megelőzése érdekében az üzlet működési engedélyének a jogosultja által megtett intézkedéseket.

(3) Az üzlet (…) ideiglenes bezáratásának abban az esetben van helye, ha a Rendőrség megállapítja, hogy az (1) bekezdés szerinti bűncselekménynek az üzlet területén történt elkövetése miatt legalább második alkalommal indult büntetőeljárás.

A mától hatályos rendelet szerint a szerint a rendőrségnek nem kell figyelembe vennie az  üzemeltető jó- vagy rosszhiszemű magatartását, együttműködését, megelőző intézkedéseit, az üzletek ideiglenes bezárásáról pedig már az első büntetőeljárás után is dönthetnek.

