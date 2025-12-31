Orbán Viktor visszavonta a rendeletét, ami lehetővé tette a klubok ideiglenes bezárását

A kormány döntése alapján visszavonták azt a novemberi kormányrendeletet, ami lehetővé tette a rendőrség számára azoknak a helyeknek az ideiglenes bezárását, ahol kábítószer-kereskedelmen kapnak valakit, szúrta ki az Orbán Viktor aláírásával a Magyar Közlönyben megjelent rendeletet a 444.hu.

A lap cikkében emlékeztet, a novemberi kormányrendeletben a miniszterelnök elrendelte, hogy a rendőrség a büntetőeljárás befejezéséig, de legfeljebb három hónapra ideiglenesen bezárathatja azokat a helyeket, amiknek a területén kábítószer-kereskedelmet, kábítószer készítésének elősegítését, tudatmódosító anyaggal visszaélést, teljesítményfokozó szerrel visszaélést követtek el.

A rendelet előírta azt is, hogy az üzlet közforgalmú bejáratainak mindegyikére jól láthatóan ki kell írni, hogy milyen bűncselekmény miatt záratták be a helyet.