A Tisza webshopjában már kaphatók a Fidesztől elhappolt szlogennel feliratozott termékek

A Tisza Párt webshopjában már elérhetők a Fidesz kampányszlogenjével ellátott pólók, bögrék és egyéb termékek. Magyar Péter pártja két nap alatt átpörgette a kormánypárt elől elhappolt szlogent.

A pártelnök a Facebookon mutatta be webshopjában kapható „Biztos választás” felirattal ellátott termékeket.

Vásárolj te is a Fidesz-kampány emblematikus szlogenjével pólót, bögrét és egyéb termékeket

– írta a Tisza Párt elnöke hozzáéve, hogy a termékpaletta folyamatosan bővül

A posztból kiderül, hogy Orbán Balázs Fidesz-kampányfőnök számára külön egy feliratozott fehér zászlót is készítettek.

A Fidesz szombati jelöltbemutatóval egybekötött kongresszusán mutatta be új választási jelszavát is, amely várhatóan a kormánypárt kampányának központi eleme lesz. A szlogen közzététele után azonban a Tisza Párt gyorsan bejegyeztette a biztosvalasztas.hu internetes oldal domainjét, majd védjegyoltalom iránti kérelmet is benyújtott.

Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter a bejelentésre később úgy reagált: akik korábban védjegyekkel és szabadalmakkal foglalkoztak, pontosan tudják, hogy az olyan jelszavak, mint „a biztos választás”, nem jegyeztethetők be védjegyként. De ahogy megírtuk, az Orbán-kormány több ilyen szlogent is levédetett.