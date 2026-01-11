Két fiatal szakadt be egy tóba Soltvadkerten

Két fiatal szakadt a jég alá a soltvadkerti Vadkerti-tónál szombaton, miután a tiltások ellenére a befagyott tó jegére merészkedtek – közölte Soltvadkert önkormányzata a Facebook-oldalán. A bejegyzés szerint a tragédiát egy horgász lélekjelenléte akadályozta meg, aki azonnal közbeavatkozott.

A tájékoztatás szerint a tónál több helyen 9–10 centiméteres jégvastagságot mértek, ám az önkormányzat hangsúlyozta, hogy ez nem elegendő ahhoz, hogy a jég biztonságosan elbírja az embereket. A tó teljes területén figyelmeztető és tiltó táblák jelzik, hogy a jég nem biztonságos.

Az önkormányzat ismételten arra kérte a lakosságot, hogy vegyék komolyan a figyelmeztetéseket, mert a szabadvizek befagyása nem egyenletes, és különösen veszélyes lehet gyermekek és idősek számára.

Monoron quadosok alatt szakadt be a jég

Szombaton Monoron is történt egy hasonló baleset, ott valaki quaddal ment rá a Kis-tó jegére, de az nem bírta meg a jármű súlyát. A rendőrök rövid időn belül kivonultak a helyszínre és intézkedés alá vonták az érintetteket. Részleteket itt olvashatnak.