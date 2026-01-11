Quaddal mentek rá a monori befagyott monori tóra, beszakadt a jég alattuk

A monori Kis-tó jege nem alkalmas a téli sportok űzésére, ezt példázza a szombati eset, amikor valaki quaddal próbált ment rámenni a befagyott területre.

Darázsi Kálmán monori polgármester Facebookon közzétett tájékoztatása szerint a jég nem elég vastag, hogy rámenjünk, hogy korcsolyázzunk rajta, „arra viszont teljesen alkalmatlan, hogy quaddal teszteljük a jég tűrőképességét.”

A Monori Rendőrkapitányság munkatársai és a Monori Polgárőrség nagy erőkkel hamar a helyszínre értek és intézkedés alá vonták a delikvenseket. Felhívjuk a figyelmet, hogy a monori közparkokban tilos quaddal közlekedni

– tette hozzá a posztban, amihez fotót is mellékelt a balesetről: